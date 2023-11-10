非法處理有毒廢棄物　甲級環保廠商不法獲利逾億元25人遭起訴

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桃園地檢署檢察官陳書郁於2017年間偵辦轄區環保公司違反廢清法，其中於某非法棄置倉庫1張出貨單發現，廢液疑似非法流向擁有甲級證照的觀音區某環保公司，即主動分案調查，透過檢警環犯罪查緝聯繫平台，指揮警政署保七總隊第三大隊，會同行政院環境保護局督察總隊北區督察大隊、桃園市政府環保護局、苗栗縣政府環保局合工偵辦，執行數波搜索、通知與訊問。
檢方查出，位於桃園市觀音區某環保場係擁有甲級證照，亦屬國內混合五金廢料合法廠商，與2家民營廢棄物廠商聯手，以合法掩護非法，利用假聯單不實申報，虛開已妥善處理文件方式，向下游化工廠非法收受處理大量氫氟酸廢液、強酸鹼廢液、固體廢棄物、黏稠廢液，再以廠中廢五金熔煉爐充當焚化爐，焚化有毒事業廢棄物；此外，因該環保廠商非法收取有害事業廢棄物數量龐大，平日根本來不及焚化處理，因此承租3家倉庫非法貯存，罔顧環境生態安全，逃避國內環境污染管制。
檢方還查出，該環保場將焚化過程產出含戴奧辛之集塵灰及爐渣等有毒事業廢棄物，透過民營廢棄物清除公司非法清運，集塵灰部分再交另家非法公司轉交下游水泥製品場非法製成800立方公尺之廢棄物水泥磚，供一般景觀工程使用；廢爐渣則交由建築廢棄物分類暫置場收受後去向不明。經查本案總計非法處理之有害或一般事業廢棄物約有675噸，不法獲利高達新臺幣1億534萬7,615元，該環保場以合法掩護非法廠商，檢察官請求法院沒收不法所得，並具體求處重刑，並令需自行回復原狀之連帶責任。檢方偵結將該環保場67歲吳姓負責人等9家公司、25人，依涉嫌違反廢棄物清理法提起公訴。
桃園市政府環保局表示，擁有甲級廢棄物處理證照的某環保廠公司，以合法掩護非法收受非許可項目之廢棄物，未依實申報且將無法處理之廢棄物再委託非法處理工廠處理，經桃檢、環境部環境管理署、保七總隊第三大隊第一中隊、桃園環保局、苗栗環保局等以跨域合作方式偵辦，經地檢署認定25名人員及9家公司違反廢棄物清理法第46條、第48條起訴，環保局將依規定廢止該公司廢棄物許可證。