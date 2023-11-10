國泰金前10月稅後淨利652億、年增14%　創歷史新高紀錄

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10月經濟持續強韌支持Fed維持高利率水準更長時間，加以投資人擔憂美債發行量增加，帶動長天期利率明顯上揚，並令風險性資產表現承壓，惟國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，且在經常性收益及匯兌利益持續挹注下，帶動整體獲利表現穩健。面對快速變化之金融局勢及高漲之外匯避險成本，公司將靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。
保險業務方面，10月初年度保費收入較上月成長150%、較去年同期成長48%，初年度保費收入穩居業界第一。國泰世華銀行10月稅後淨利24.2億元，累計稅後淨利278.4億元，年成長19%，獲利創歷史新高。其中，累計淨利息收入穩健成長，主因今年以來放款成長動能穩健，把握利率高檔，持續佈建外幣有價證券。國泰產險簽單保費維持雙位數成長，各險獲利穩健成長。
另外，國泰證券10月稅後淨利1.3億元，累計前10月稅後淨利17.1億元，年成長42%。受惠於今年以來國內外股市交易活絡，零售投資人積極參與市場，國泰證券透過數位經營模式維持成長。累計前10月台股經紀市佔率創同期新高達3.95%；深受投資人喜愛的台股定期定額業務，累計扣款金額年成長超過6成，累計扣款人數成長則超過3成。國泰投信10月稅後淨利1.5億元，累計前10月稅後淨利14.6億元，較去年同期成長10%。