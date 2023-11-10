野球名人房／東哥黃忠義開講！台灣大賽G5味全龍尬樂天桃猿直播
《NOWnews今日新聞》招牌節目《野球名人房》今（9）日將於晚間6時20分，在《NOWnews》Youtube頻道首度進行直播，特別邀請名主播田鴻魁跟主持人「東哥」黃忠義一起尬聊台灣大賽G5，由樂天桃猿出戰味全龍的賽事，球迷朋友不但可聽到現場最即時的分析外，還可以跟東哥、魁哥一起留言互動，還有機會獲得簽名球精美小禮物。
記者吳政紘/綜合報導
今天味全推派布里悍先發，他前一場在台灣大賽G2先發，主投8局被擊出3支安打無失分，投出6次三振和1次四死球，徹底封鎖樂天打線。值得一提的是，該場比賽他在8局上化解失分危機後，激動向對手休息室狂吼，林子偉也因此被惹怒，引發雙方板凳清空。
味全龍在總冠軍賽G4扳平戰局，過往隊史3次在2勝2敗的情況下，最終有2次成功奪冠，分別是1997年和1998年，封王機率為66.7%，然而率先取得3勝2敗聽牌的球隊，有7成59機率奪冠。
為了感謝球迷長久以來的支持跟愛護，《NOWnews今日新聞》決定在這次台灣大賽開啟「特別節目」以直播方式，從G4開始，每一場都現場直播，讓球迷直接可以體驗到最原汁原味的分析與實況，歡迎球迷支持準時收看，現場還將會有神秘小禮物送出。11月8日晚間6時20分，《野球名人房》，我們不見不散！
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