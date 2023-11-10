▲兒少食安問題不能等！營養午餐亂象多　兒盟籲：建專法監督管理

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公共政策網路平台 發起「營養午餐亂象多」兒盟執行長白麗芳說明，根據106～109年公布的國民營養調查顯示，臺灣12歲以下肥胖及過重的兒童比例為31.3%，已居亞洲之冠，顯示我國兒童的飲食習慣亟待改善，而肩負營養教育及提供學童健康餐食的學校營養午餐，但卻無專門法規訂定一致性的規範來管理監督，22縣市各有規範、各行其是，更沒有足以整合食材、衛生、營養等不同專業的專門單位來協調，相較於將校園午餐視為教育一環的日本、韓國，臺灣顯然還停留在史前時代，亟需有專法監督管理。
有鑒於此，呼籲政府盡速通過學校午餐專法，積極整合各部會職責，推動營養午餐頒立專法提高主管機關層級，強化學校營養教育、補足專業人力，建立透明化經費分配原則，並鼓勵學校自設廚房，讓兒少能吃的營養、健康、新鮮、安心，減少食安風險。
學校營養午餐 攸關孩子成長董氏食品營養中心許惠玉主任強調，午餐費用各縣市無統一標準，各單位所支付的午餐費用也不公開透明，更無法對應食材費用及餐食品質是否合理。而大家以為菜色道數多就是好，但是否好吃、營養均衡、衛生安全卻無人關注，菜色多更會提高食材製成風險。
飲食教育應依據不同年紀、性別而有明確的架構，對應學校午餐食材進行教育：讓學生喜愛學校餐桌食物、珍惜食物不浪費；並培養孩子正確口感(真正食物的味道，而非混在一起)，及判斷選擇食物的能力；落實孩子吃當季、在地食物。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59849
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