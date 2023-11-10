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富邦金控前10月獲利創歷年同期新高　富邦證獲利也創同期次高

▲富邦金控前10月稅後淨利718.29億元，每股稅後盈餘（EPS）為5.25元，創歷年同期新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲富邦金控前10月稅後淨利718.29億元，每股稅後盈餘（EPS）為5.25元，創歷年同期新高。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

富邦金控公布今年10月自結合併稅前淨利49.23億元，稅後淨利40.47億元，累計今年前10月合併稅前淨利836.56億元，前10月稅後淨利718.29億元，每股稅後盈餘（EPS）為5.25元。子公司台北富邦銀行單10月、累計前10月稅後淨利皆創下歷年同期新高；富邦證券累計前10月稅後淨利創下歷年同期次高；富邦產險則自今年4月起已連續7個月獲利。

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富邦人壽2023年10月稅後淨利為14.70億元，累計前10月稅後淨利為445.96億元，本月主要投資收益來源為利息收入、基金配息收益及國內外股票及基金資本利得。債市方面，美國第三季GDP成長強勁，推升利率走高。策略上維持充足流動性部位，並於今年利率相對高位適度增加部位。匯率方面，台美利差持續擴大，加上地緣政治緊張造成資金匯出，10月份美元兌台幣升值0.47%，貢獻單月兌換利益。

富邦人壽個體累計前10月初年度保費收入（First Year Premium）達810.48億元，總保費收入（Total Premium）達2,662.88億元，預估皆排名業界第二；單10月初年度保費 81.79 億，較去年同期成長 3.0%，成長動能主要來自傳統型商品，總保費282.34億，較去年同期亦成長3.3%，預估單10月初年度保費及總保費皆排名業界第二。

富邦人壽商品策略著重發展分期繳商品，累計前10月初年度等價保費收入（FYPE）達337.43億，較去年同期成長42.3%，亦持續發展多元商品，提供保戶兼顧保障與長期累積資產的優勢的分紅保單商品，可作為保守及穩健型客戶整體資產配置選項之一。10月底淨值比率高於8%，RBC超過300%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行2023年10月稅後淨利19.40億元，累計稅後淨利221.79億元，較去年同期成長4%，若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約16%。財富管理業務收益成長及信用卡消費金額增加，手續費淨收益年成長超過4成，以及金融商品操作收益較去年同期增加，帶動營收及獲利皆較去年同期雙位數成長。信用卡有效卡數及簽帳金額成長，10月份有效卡數達529萬張，年成長超過6成，單月簽帳金額首次突破500億，達508億，相較去年10月成長超過8成，累積簽帳金額年增36%。

富邦產險2023年10月稅後淨利1.79億元，累計稅後淨損22.37億元。業務篩選與風險管控，各險業務穩健發展，帶動獲利持續提升。富邦證券2023年10月稅後淨利2.39億元，累計1-10月稅後淨利57.28億元，年成長61%，今年以來，受惠台股行情走升，證券金融資產部位獲利較去年同期獲利顯著增加，1-10月台股日均值3,534億元，較去年同期成長13%，使富邦證券經紀與財管收入均較去年同期成長。

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