別被騙了！6成7勞工無酬加班　責任制沒加班費、老闆說只能補休

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對於民眾沒領到加班費也沒補休的原因，《NOWnews今日新聞》民調結果指出，36.45%為責任制無法申請；18.69%為公司不成文規定，不給加班費也沒補休；10.28%屬於工作多，沒時間補休；6.54%上班族害怕影響考績、升遷、獎金或被解職而不敢申請；還有5.61%不想被認為工作缺乏效率而不申請。
進一步詢問公司對於加班的給付方式，有29.91%的民眾表示，公司可選擇加班費或補休；28.04%不發加班費也不給予補休；27.1%一律給付加班費；11.21%一律給予補休；3.74%平日給付加班費，假日給予補休。
而民眾最喜歡的加班給付方式，48.6%都喜歡、44.86%喜歡都給加班費、僅6.54%喜歡補休。
7大違規樣態一次看
1、公司可以規定加班只能換補休嗎？
勞動部指出，勞工於平日延長工作時間或休息日工作後，原則上雇主應依《勞動基準法》第24條規定給付加班費，勞工有意願選擇補休並經雇主同意者，始得依同法第32條之1規定實施補休，雇主不得片面要求勞工僅能換取補休。
2、公司僅以本薪或底薪計算加班費
勞動部提醒，工資非以本（底）薪為限，凡勞工因工作而獲得的報酬，不論雇主以任何名義給與，均屬「工資」的範疇。勞雇雙方所約定符合工資定義之各該正常工作時間內的給付，例如全勤獎金、夜班津貼等，於核計加班費之「平日每小時工資額」時，均應列入計算。
3、雇主規定加班未滿1小時不給加班費
勞動部說明，雇主給付勞工工資應計算至分鐘為止，至工作未滿1小時的時間，仍可換算為小時後，再依《勞動基準法》第24條規定發給加班費（例如：加班20分鐘，換算為20/60小時計給加班費）。
4、雇主計算加班費時以1.33或1.66計給
勞動部強調，有關加班費的乘數，依《勞動基準法》第24條第1項規定，須視延長工作時間之時數，按平日每小時工資額加給1/3或2/3以上，雇主若逕自將小數點後第3位以下之部分予以捨去計算，一定會少算，因而會違反法令所定基準，雇主不可不慎。
5、雇主未依法給付休息日加班費
勞動部說明，依《勞動基準法》第36條第1項規定，勞工每7日中應有2日之休息，其中1日為例假，1日為休息日；例假及休息日的期日由勞雇雙方約定。雇主使勞工於休息日工作，其加班費應依同法第24條第2項規定加給；按日或按時計酬之勞工，亦同。但實務上仍有部分雇主誤以為按日或按時計酬的勞工，並無休息日加班費標準的適用，應特別留意，以免觸法。
6、提早到班也要給加班費
勞動部說，過往曾有銀行主管要求行員提前到班，準備迎接客戶，有些主管甚至會以做早操、撿垃圾等名目，要求勞工提早到班，不論勞工是在正常工作時間後加班，或在工作時間之前提早到班，只要是在雇主要求下，超過原來正常工作時間就算加班，依法必須給予加班費。
7、責任制也有加班費
1111人力銀行公關經理曾仲葳接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，責任制是為了特殊產業及狀況，得以有彈性的工時，才能使用，依據《勞基法》第84之1條規定，須為監督、管理人員或責任制專業人員，監視性或間歇性之工作，其他性質特殊之工作，才能由勞雇雙方另行約定工作時間、例假、休假等，但台灣很多公司都濫用責任制，甚至以此為由，不給加班費。只要超過書面契約所約定的正常工時之外的時間，老闆還是要依勞基法規定給勞工加班費。
另外，勞工須注意，明明不是責任制規範的職業，老闆卻要求使用責任制；老闆僅有口頭說或簽約，但沒有如實報請核備就實行責任制；不依照合約，讓勞工超時工作；超時工作卻不依法給付加班費，都屬於違法行為。
加班費這樣算
雇主有使勞工每日工作時間超過8小時者，或每週工作超過40小時者，應依法給付加班費：
1、延長工作時間在2小時以內者，按平日每小時工資額加給3分之1以上。
2、再延長工作時間在2小時以內者，按平日每小時工資額加給3分之2以上
雇主使勞工於休息日工作時，應依法給付加班費：
1、工作時間在2小時以內者，按平日每小時工資額另再加給1又1/3以上
2、工作2小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給1又2/3以上
3、工作超過8小時者，按平日每小時工資額另再加給2又2/3以上
國定假日及特別休假出勤工資：
雇主經徵得勞工同意於休假日（國定假日或特別休假）工作者，工資應加倍發給，所稱加倍發給，是指假日當日工資照給外，再加發1日工資。
例假出勤工資：
沒有天災、事變或突發事件，雇主不得使勞工於「例假」出勤，若因前揭原因有使勞工出勤者，該日應加倍給薪，並應給予勞工事後補假休息。
為方便民眾及事業單位試算加班費金額，勞動部已設有「加班費試算系統」，民眾可多加利用。另外，勞動部提醒，雇主如有違反上開規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）】申訴，如經地方勞工行政主管機關查證屬實，將依法處新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。