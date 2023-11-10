w-inds.橘慶太炫6塊肌「手腿很誘人」　千葉涼平中文嗆：要確定誒

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這次的演唱會算是w-inds.史上跳最多舞的一次，2人體力還OK嗎？橘慶太自認沒有變老，「w-inds.沒有增加年紀」，記者對此開玩笑表示：「要確定誒？」再度逗笑2人，笑說此句中文流行語非常實用，「但因為我們很喜歡跳舞，我們也很喜歡自己的歌曲，也想要傳遞給大家，比起辛苦，想要挑戰的心情更加強烈，也希望帶給歌迷不一樣的感受」。
為了保持體力，千葉涼平每天都會跳舞，橘慶太則是勤上健身房，生活相當自律，今天一抵達飯店，橘慶太第一件事也是直奔健身房，一週會去5至6天，每次至少1小時，他沒有特別注重的部位，基本上都會練到，「我的手腕很容易變壯，所以會特別重視背部、胸部，還有深蹲練下半身」，問及最有自信的部位，橘慶太笑說：「FACE！（臉）」記者順勢開玩笑：「要確定誒！」
媒體追問腹肌是4塊、6塊，還是8塊？橘慶太表示：「我是6塊，我和大家說一下，每個人的腹肌都是固定的，有的人會是6個，有的人則是8個，我怎麼努力練，也都只有6個。」他笑說以前演唱會上常「炫肌」送歌迷福利，但現在年紀大了不敢亂露，直言下次再說，「如果我覺得OK了，我會盡速來台灣給大家看，現在還不行，現在的完成度只有50％到60％。」
千葉涼平十分肯定橘慶太的身材，但他不會追求6塊肌，也從沒想過要拚過他，還搞笑說自己連一塊腹肌都不到，「NO，NO PACK！我不太鍛鍊，但會倒立，然後break dance，所以會有肌肉的地方也都是特別的地方，只有肩膀之類的，所以整體不是那麼平衡」。
w-inds.於2001年出道，原本成員有千葉涼平、橘慶太、緒方龍一等3人，但2020年緒方龍一以罹患「心身症」為由宣布退團，w-inds.以2人體制重新出發，千葉涼平、橘慶太坦言少了一位成員，花了一段時間適應，包含重新編排舞蹈與心境上的調適，「成員變成兩人也有一段時間了，一開始很困難，但也有點時間了，現在都滿順利的（指表演）」。