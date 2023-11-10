▲中研院與宏碁攜手研發癌症mRNA疫苗、免疫抗原預測 AI 模組

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他強調，此次合作將相互借重雙方各自擅長的技術，攜手共進個人化mRNA癌症疫苗，期能促進我國在mRNA疫苗和藥物領域的研發及製造能力。宏碁近年積極投入生醫領域，與中研院mRNA疫苗研究團隊在創新研發方面頗具共識。
施振榮則表示，精準醫療是醫界的發展趨勢，跨域合作迎接智慧醫療產業新局，能為社會創造更高的新價值，也對全人類的醫療有很大的貢獻。
中研院打造自動mRNA製程平台中研院應用科學研究中心研究員董奕鍾表示，目前醫療應用所需的小批量、多樣性、個人化精準的mRNA疫苗尚無適當的製程設備。中研院結合跨領域專才，成功打造「自動化連續流式mRNA疫苗製程平台之原型機」，在流體力學設計上有所突破，利用新式低阻流體微型反應器達成良好的反應控制及混合效果，配合線上感測及AI分析，創造連續式穩定的「微環境」，可有效提升生物製劑良率。
此原型機可實現一鍵式（Push-button）的操作，加上拋棄型一體式（All-in-One）封閉式耗材設計，能有效確保製程潔淨度，避免樣品間交叉污染，可應用於實驗室開發至未來個人化癌症疫苗製造的規模。從抽取細胞取得DNA，再到最後產生mRNA疫苗的時間約10小時、一次可生產3百劑，希望該平台機器3年內可開始提供實際使用。
宏碁研發AI 模組預測腫瘤新抗原宏碁生物醫療團隊另注入專有AI模組預測腫瘤新抗原技術。宏碁公司價值創新中心生物醫學實驗室經理葉禮慈說明，宏碁於疫苗免疫抗原預測 AI 模組（Acer Deep Intelligence for Vaccine and Antigen, ADIVA）針對每位癌症患者的腫瘤細胞特徵不同、患者本身的免疫系統亦有差異，將人工智慧（AI）應用於預測專一性活化病患免疫系統清除腫瘤細胞之標記。透過高效能的 AI 模型預測技術，以及客製化的疫苗設計，未來將能造福更多病患需求者。
此次雙方合作重點為提供其在個人化mRNA癌症疫苗相關領域之研發經驗，共同將個人化癌症疫苗從基礎研究推展至臨床試驗。與其同時，中研院在國家生技研究園區亦建置核酸先導設施，可望提供此案所需之小量核酸藥物生產及品質分析的一站式服務，有助垂直整合研發成果至實際製程。盼初期以推進個人化癌症疫苗進入臨床試驗為里程碑，並以個人化mRNA癌症疫苗及藥物之量產、製程與相關設備導向商業化為終極目標。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59847
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