台灣最強景點公開了！「單月衝破86萬人」造訪　高美濕地跌落神壇

中研院與宏碁攜手研發癌症mRNA疫苗、免疫抗原預測 AI 模組

▲中研院與宏碁攜手研發癌症mRNA疫苗、免疫抗原預測 AI 模組
▲中研院與宏碁攜手研發癌症mRNA疫苗、免疫抗原預測 AI 模組

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】癌症連續41 年高居國人首位死因，精準醫療成為治療大趨勢。近年mRNA技術的成功已成為各國研發下世代醫療的新方向，中央研究院廖俊智院長與宏碁創辦人施振榮8日共同宣布雙方已簽署合作備忘錄，並分別提出「自動mRNA製程平台」及「預測腫瘤新抗原（neo-antigen）之AI模型」之技術，共同發展個人化癌症疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
廖俊智表示，在新冠疫情初期中研院即組成mRNA疫苗研發團隊，投入多項具有潛力的研究主題，從基礎研究到實際製程，進行垂直整合。目前已有數項成果，其中由應用科學研究中心團隊所研發的自動化mRNA製程平台，可為個人化癌症疫苗及其他臨床二期前小規模製造，提供連續式、自動化、智慧化、標準化的桌上型製作系統。

他強調，此次合作將相互借重雙方各自擅長的技術，攜手共進個人化mRNA癌症疫苗，期能促進我國在mRNA疫苗和藥物領域的研發及製造能力。宏碁近年積極投入生醫領域，與中研院mRNA疫苗研究團隊在創新研發方面頗具共識。

施振榮則表示，精準醫療是醫界的發展趨勢，跨域合作迎接智慧醫療產業新局，能為社會創造更高的新價值，也對全人類的醫療有很大的貢獻。

中研院打造自動mRNA製程平台

中研院應用科學研究中心研究員董奕鍾表示，目前醫療應用所需的小批量、多樣性、個人化精準的mRNA疫苗尚無適當的製程設備。中研院結合跨領域專才，成功打造「自動化連續流式mRNA疫苗製程平台之原型機」，在流體力學設計上有所突破，利用新式低阻流體微型反應器達成良好的反應控制及混合效果，配合線上感測及AI分析，創造連續式穩定的「微環境」，可有效提升生物製劑良率。

此原型機可實現一鍵式（Push-button）的操作，加上拋棄型一體式（All-in-One）封閉式耗材設計，能有效確保製程潔淨度，避免樣品間交叉污染，可應用於實驗室開發至未來個人化癌症疫苗製造的規模。從抽取細胞取得DNA，再到最後產生mRNA疫苗的時間約10小時、一次可生產3百劑，希望該平台機器3年內可開始提供實際使用。

宏碁研發AI 模組預測腫瘤新抗原

宏碁生物醫療團隊另注入專有AI模組預測腫瘤新抗原技術。宏碁公司價值創新中心生物醫學實驗室經理葉禮慈說明，宏碁於疫苗免疫抗原預測 AI 模組（Acer Deep Intelligence for Vaccine and Antigen, ADIVA）針對每位癌症患者的腫瘤細胞特徵不同、患者本身的免疫系統亦有差異，將人工智慧（AI）應用於預測專一性活化病患免疫系統清除腫瘤細胞之標記。透過高效能的 AI 模型預測技術，以及客製化的疫苗設計，未來將能造福更多病患需求者。

此次雙方合作重點為提供其在個人化mRNA癌症疫苗相關領域之研發經驗，共同將個人化癌症疫苗從基礎研究推展至臨床試驗。與其同時，中研院在國家生技研究園區亦建置核酸先導設施，可望提供此案所需之小量核酸藥物生產及品質分析的一站式服務，有助垂直整合研發成果至實際製程。盼初期以推進個人化癌症疫苗進入臨床試驗為里程碑，並以個人化mRNA癌症疫苗及藥物之量產、製程與相關設備導向商業化為終極目標。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59847

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

強烈吸引力！　你有「苯乙酮」味道嗎？恐是蚊子的天菜

兒少食安問題不能等！營養午餐亂象多　兒盟籲：建專法監督管理

冬令進補小心「補」過頭！注意酒精攝取量　遠離肝病、癌症風險

中上腹痛常見原因？醫：不只胃食道逆流，留意心臟問題！

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞