泰國CP寵台灣粉！Joong特愛黏Dunk 一直親也不嫌煩「是日常」
泰國人氣BL CP「Joong Dunk」明（11）日將在台北舉辦粉絲見面會，今先進行媒體聯訪，期待有機會能體驗台灣夜市喝珍奶配小吃。Joong在花絮中很愛親Dunk，他說：「習慣了，這件事好像日常生活一樣，這人個性就這樣。」有粉絲說Joong嘴唇很性感，但他自己無感。Joong認為Dunk的手指很長很漂亮；Dunk覺得對方的耳朵形狀很美「超級性感」。
記者蔡依庭／台北報導
許多人會誇Joong是「浪漫製造機」，常會對Dunk表現許多怦然心動的姿勢，是否覺得太黏了？Dunk說：「我個性比較隨和，如果來黏我，這樣相處沒關係，如果是好朋友都沒關係，很ok。」Joong自認是很熱情的人，其他很好的朋友，他也都會做到很親密的動作。
Joong中文才學2個月，卻講得非常流利，現場高唱周興哲《永不失聯的愛》，Dunk也很努力表現，演唱經典歌曲《月亮代表我的心》。
Joong從偶像團體出道，講一口流利中文，分享學習的契機，因為2、3年前本來要去參加一個選秀節目，但最後因為疫情的關係就沒繼續錄了，不過還是有學2個月的時間，然後還是有些說中文的粉絲，所以他都會以中文與他們交流，以至於即便在泰國沒人和他對談中文，也只有微微退步。
Joong坦言比較喜歡唱歌，但是「很幸運的是，能演戲又能唱歌，現在是最幸福的時候」，何時才能再推EP？他說要看公司安排。
在泰國，畢業典禮是很重要的一件事，Dunk是今年畢業生，一直有個夢想是想當工程師，他說：「很開心可以跟同學一起領畢業證書。」Joong透露有計畫買禮物給Dunk，「2、3個月前已經買好了，所以沒錢了，但什麼東西是祕密。」Joong剛買房，目前還在裝潢中，「我是買的人，連去都還沒去過」。
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