峰迴路轉！麥當勞熄燈半年又「原地復活」 土城人笑了：還我眼淚
麥當勞新北土城裕民店今年5月熄燈，當時讓不少當地人都感到不捨，畢竟它在地經營許久，等同於童年回憶消失。沒想到，時隔半年原址竟又重開同一間麥當勞，業者還在外頭張貼徵人公告，預定12月16日重新開幕。土城裕民店即將重新復活的消息曝光後，讓在地鄉親感動直呼：「眾望所歸啊！」 同時也有人笑喊：「不是說好要關了嗎？還我眼淚！」
記者賴禹妡／綜合報導
麥當勞土城裕民店今年5月29日結束營業，因在地經營許久，讓許多當地人相當不捨，紛紛趕在熄燈前去品嚐最後一次童年回憶。沒想到，時隔半年原址竟被麥當勞租回，有網友在臉書社團「我是土城人」發布照片，只見店家正在店外掛上公告，上頭顯示「麥當勞土城裕民餐廳『正職服務員、計時服務員』熱烈招募中」。
對此，麥當勞也證實，土城麥當勞門市先前因改裝成新店型需求及合規面積不足而被迫停業，但經過多方評估，發現門市可以擴大1樓的承租範圍，確定可行後隨即議定新租約，目前仍在整修中，預定12月16日重新開幕。消息曝光後，讓土城網友們紛紛留言，「終於回來了，不然這陣子吃麥當勞都要跑好遠喔」、「感動～～希望人員也不要換掉太多」、「眾望所歸啊」。但也有不少人笑喊，「這是什麼峰迴路轉的劇情」、「我離開了，我又回來了」、「不是說好要關了嗎？還我眼淚」。
事實上，麥當勞近來陸續有多個分店收攤，且都是「地標級」分店，讓人懷疑是否陷入倒店潮？對此，麥當勞回應，是根據「積極展店、汰弱換強」經營策略，雖然今年仍有少數餐廳，因合規或租約等考量必須搬遷或關店，但餐廳總數還是會持續成長，以服務更多愛護麥當勞的顧客。