台灣大賽／8局13K壓制味全龍打線 威能帝：我這場使用更多變速球
台灣大賽G5樂天桃猿洋投威能帝繳出8局無失分、送出13次三振的好投，幫助球隊以11:0擊敗味全龍，系列賽3:2聽牌，賽後他獲選為單場MVP，也透露今天除了身體狀況更佳之外，在投球策略上使用了更多變速球，是能壓制對手的重要原因。
記者黃建霖/臺北報導
這場比賽威能帝使用125球，其中94球是好球，被敲出6支安打，送出13次三振，沒有丟掉分數，拿下勝投。個人也追平前三商虎名投「火車頭」涂鴻欽在1990年所創下的台灣大賽13K紀錄。
威能帝在第一場比賽主投5局、送出7K、失掉2分，其實也是很不錯的內容，但相較之下他認為今天身體狀況更好、有達到巔峰，因此內容也比起前一役更出色。
「今天在球種上選擇用比較多的變速球去和打者做周旋，有成功幫我拿下好球數。」威能帝表示，G5投球策略跟以往不同的是，他今天變數球投得比滑球還多，特別做出一些改變和調整，效果也不錯。
威能帝今天主投8局，但其實第7局時用球數就破百，他表示當下是自己主動和教練請纓，原因是想幫助球隊節省牛棚戰力，讓團隊以更好的狀態去在明天拚下總冠軍。
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