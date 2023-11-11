洛杉磯恐怖命案！華裔人妻疑遭夫殺害分屍　父母也失蹤了

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報導提到，哈斯凱爾平常和妻子、岳父母一起住在塔扎納（Tarzana）社區Coldstream Terrace 4100街區的一棟房子裡。在屍塊被發現的前一天，也曾有人通報，在塔扎納社區看到可疑的黑色塑膠袋，但當時因為警方無法查證而暫時作罷。
有鄰居向美媒透露，她認識李梅，曾邀請這對夫婦到家裡玩，但當時她就查覺哈斯凱爾這個人似乎有點不太對勁；還有人說，平常很少見到這家人，但在警察最初接到報警那天，她曾看過哈斯凱爾在街上，穿著一身黑衣。
哈斯凱爾已於當地時間週三被拘捕，並被控涉嫌謀殺，關押在範奈斯監獄（Van Nuys Jail）。報導指出，他的父親在當地小有名氣，曾擔任「美國小姐」選美活動組織首席執行長（2017年因醜聞下台）、名人經紀人，並創立了節目製作公司。
目前還不清楚屍塊被棄置多久，也不清楚受害者死亡時間，但警方在哈斯凱爾家中發現可疑血跡及其他證物，詳情須等進一步DNA檢驗報告出爐。至於哈斯凱爾夫婦的3個孩子則暫時由當地社福機構安置。
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