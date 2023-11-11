夏威夷驚現「粉色水塘」 專家分析背後成因：恐怕一點也不夢幻
夏威夷毛伊島的「奇利亞水塘國家野生動物保護區」（Kealia Pond National Wildlife Refuge）工作人員，自10月底開始，一直在監視區域內一片水塘的詭異變化，只見水都變成有如泡泡糖的粉紫色，但專家警告，這種奇怪現象背後成因一點也不夢幻，很可能是乾旱惹禍，並警告人們不要進入水中或飲用。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《美聯社》報導，園區管理員沃夫（Bret Wolfe）原本擔心可能是藻類大量繁殖的跡象，但實驗室檢測結果發現與藻類無關，一種叫做鹽桿菌的生物可能才是罪魁禍首。
報導指出，鹽桿菌是一種古老的細菌或單細胞生物，通常在高鹽度的水中繁衍，但仍需進一步的DNA分析才能明確識別。
茂宜島的乾旱可能是造成這種情況的原因之一，因為在一般情況下，懷卡普溪流會流入奇利亞水塘並提高當地水位、降低水中鹽度，但這種情況已經很久沒有發生了。
不只是沃夫，就連在保護區裡工作好幾十年的員工，都沒見過這種顏色的水塘，不過，當地之前也不是從沒經歷過乾旱和高鹽度時期，現在還無法完全確定到底是什麼導致水的顏色改變。
粉紫色水塘的照片在社群媒體上傳開後，吸引不少好奇遊客湧入保護區。對此沃夫則以開玩笑的口吻回應：「希望他們來是想了解我們保護瀕危物種、恢復濕地的使命，而不是為了看粉色的水。」