雙11優惠不買血虧！必搶「6大重點」：咖啡、速食、追劇都半價

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📍亞太電信：平攤每月288元4G上網吃到飽
亞太電信今年祭出雙11最後回饋方案，即日起至11月15日，於Gt智慧生活數位門市「新申辦／攜碼」數位門市388全速上網吃到飽單門號方案24期者，除了可以4G上網吃到飽，還可獲得2400元全家便利商店禮卷，攤提回去，一個月只要288元，也是收攤後不錯的選擇。同時還有188、288、338等4G超量降速吃到飽方案。
📍遠傳：平攤每月453元不降速吃到飽
「新遠傳」即將正式上路，申辦999以上資費方案，手機最高折5000元，搭配萬元手機並綁約36／48個月，最高再送2000元friDay購物金；會員憑心生活票券買指定空機／3C家電享優惠折扣，iPhone 15 全系列買就送配件購物金1111元，指定容量加碼再折1111元。
以資費來看，遠傳月付599吃到飽加碼，算是頗有誠意，原本就會送2400元遠傳幣，雙11期間，在11/15前新申辦或是攜碼再送1111元遠傳幣，等於送上3511元購物金，攤提回去24個月的資費，等於一個月是453元，比以往499不降速吃到飽還要超值，如果想買空機，iPhone 15指定機型空機現折1111元、加贈1111元配件購物金。
📍中華電信：
即起至11月15日於網路門市申請精采5G月繳1399元以上指定方案，搭配Android指定熱銷機型SAMSUNG Galaxy Z Fold5 12G/256G、SONY Xperia 5 V等，購機折價1111元及Google One 100GB 12個月免月租（價值780元），再加碼贈Hami Point 1111點，折扣疊加起來，等於現享3000元。
另外，如果寒假有出國的打算，網路門市與APP同步推出國際漫遊快閃優惠，即起至11月8日享日本8天5GB限時特價388元（原價488元）、11月9日至11月15日東南亞30天20GB也只要588元（原價688元），可提前預約90天開通啟用。
📍台灣大哥大
11月30日前，於實體或myfone網路門市申辦1399元以上專案，搭配OPPO、三星、vivo、motorola等10大安卓品牌指定機款，專案價最高折2000元。
myfone網路門市從11月6日至11月12日，每日整點限時限量搶購3C，最低11元起，原價4萬4900元iPhone 15 Pro Max 256G，11月11日晚上8點搶購價只要4萬111元；原價1萬3500元惠而浦26.5公升節能除濕機，下殺5.2折，11月10日上午11點搶購價7111元。
到網路門市申辦5G 999元以上資費購機，可獲得1000元momo幣。即起至11月12日，myfone網路門市會員天天到指定頁面簽到，抽Google Chromecast、1,111元myfone online電子禮券等。
相關報導：雙11影音優惠一次看！friDay影音買1送1 MyVideo、Disney+共11家
📍影音雙11優惠：friDay影音1111活動
活動日期：即起至11月14日
優惠內容：平均每天3.31元
「影劇暢看180天儲值方案」1194元，買180天送180天＋12張單片券，等於買一送一、原價2388元打對折，加起來約一年。
📍影音雙11優惠：MyVideo 1111活動
活動日期：即起至售完為止
優惠內容：平均每天2.43元
豪華月租年卡365天序號888元（原價3000元，約3折）
📍影音雙11優惠：Netflix 1111活動
每年皆不舉辦雙11優惠，今年同樣未公布。
基本：每月270 元
標準：每月330 元
高級：每月390 元
📍影音雙11優惠：LINE TV 1111活動
活動日期：即起至11月12日
優惠內容：平均每天2.71元
年訂方案990元（原價1720元，約5.8折）
📍影音雙11優惠：Disney+ 1111活動
活動日期：即起至11月15日
優惠內容：
限台灣大哥大月租用戶且未有Disney+綁約案
6個月標準方案每月99元（原價270元）
6個月高級方案每月149元（原價320元）
申辦以上6個月內，享電信帳單減免優惠171元
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📍麥當勞APP全球版加碼
麥當勞APP全球版雙11加碼了！雙11當週有金黃地瓜條、經典美式(冰/熱)、中杯可樂、中杯檸檬風味紅茶、中杯無糖綠茶、中杯雪碧7款「買一送一」優惠。即日起至11月12日，購買任一超值全餐，直接送小薯、或蛋捲冰淇淋；或者購買任一超值全餐，加11元就能爽吃麥香鷄、吉事漢堡、或小杯玉米湯。
📍肯德基7款「買一送一」
肯德基即日起至至11月13日開戰雙11優惠！香酥脆薯(小)、百事可樂(中)、玉米濃湯(小)、雞汁風味飯、四塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、爆漿榴槤球(2顆)共7款「買一送一」。5款下午茶點心組合只要66元，划算個人餐「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶」111元起、雙人炸雞桶餐「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」269元。
11月10日至11月13日於肯德基官網開始販售「333元超值狂歡組」，優惠代碼「40586」爽吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」才333元；優惠代碼「40587」大吃「咔啦雞腿堡＋青花椒咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(瓶)」也只要333元。
雙11 PK雙饗卡APP「1111 PK金銀島」隱藏優惠，肯德基「8塊雞桶派對分享餐」能大嗑「8塊炸雞＋1盒原味蛋撻禮盒(6入)＋2份香酥脆薯(大)＋1.25l百事可樂一瓶」3套竟然只要1111元。
📍漢堡王抽優惠
漢堡王即日起至11月11日，每日至官網均可獲得乙次幸運輪盤抽獎機會，包括買任一安格斯套餐送海老堡、或鮭魚堡，官網自由配送小華堡，訂單金額滿99元贈4塊雞塊，官網自送滿199元免運費，消費滿299元現折50元，消費499元現折100元。活動結束後，還將加碼抽出11位幸運兒送免費華堡紙本兌換券。
11月10日至11月12日，MOS Order App「安心取溫馨送」票券，到店購買黃金地瓜薯或摩斯肉醬薯條，可享加購「大杯冰紅茶只要11元」；中杯摩斯咖啡「買11送11」優惠價550元；「日式黃金雞腿堡＋冰紅茶(L)」優惠111元。
📍必勝客外帶大披薩「買一送一」
雙11必勝客即日起至11月13日，官網訂購全新「炙燒鮭魚比薩」、「培根蛋沙拉比薩」，可享有9吋小比薩111元、13吋大比薩222元優惠，優惠數量有限。即日起至11月6日，購買全新推出的「奶油燻雞培根紙包飯」，可享「加1元多一件」330ml飲料，有百事可樂、七喜、激浪3選1；買熱銷的「霸王功夫雞翅(2支)」，也有「加1元多一件」副食4選1，包括金黃薯瓣、黃金雞軟骨(小份)、薯金幣(小份)、黃金和風鱈魚塊(3塊)可選。
即日起至11月13日祭出第二波雙11優惠，官網買新品「羅勒蛤蜊番茄紙包飯」送「夏威夷個人比薩」，還有玉米濃湯、麻糬QQ球都「買一送一」，各限量一萬份，售完為止。
新上市限定款「炙烤大蝦嫩牛披薩」，也祭出外帶「買大送大」、外送「買大送小」限量優惠；現在外帶還有「買一送二」好康，外帶購買一個大比薩，免費贈送兩個小比薩（限定370元以下口味）。即日起至11月20日，於全台IKEA門市找出必勝客披薩盒與「優惠QR Code」，爽吃最新限定款「大披薩半價」折扣；到IKEA內湖店與必勝客合作的派對展間拍照打卡，還有機會抽中「一年份免費披薩」。
📍達美樂7款「披薩111元」
達美樂即日起至11月11日，推出超殺雙11優惠！全台190家門市外帶9吋披薩只要111元下殺約46折，最高現省130元。7款口味包括夏威夷、道地美國、青花彩蔬、闔家歡四喜、美式經典四喜、蜜汁花枝、壽喜牛，限時限量搶定了。
懶得出門也有外帶外送都方便的雙11購物大套餐可選，爽吃四喜大披薩（7款四喜口味任選）＋一般大披薩＋可可酥捲 12 個＋香酥烤腿排 3 片＋烤雞翅 8 塊＋大可樂，只要1111元（原價1277元），現賺166元。
📍拿坡里「6塊炸雞桶」只要211元
為慶祝雙11購物狂歡節，拿坡里披薩.炸雞即日起至11月12日，只要購買「一公斤腿排桶」就送小披薩一個，下殺64折優惠只要超值價450元（原價709元）瘋狂價，而且外帶、內用都可享優惠。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。
拿坡里披薩.炸雞店即日起至11月12日，購買「一公斤腿排桶」送小披薩一個，超值價450元（原價709元，下殺64折），而且外帶、內用都可享優惠；再加碼即日起至11月16日，外帶或內用戰斧雞腿都「買一送一」特價110元（原價220元）；再加點大披薩外帶特價299元（原價359元），口味可以自由搭配。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。
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📍Nike：官網無需代碼「下殺4折」 熱門款2000元有找
Nike雙11也在官網推出特惠活動，即日起至11月11日，特惠商品最低4折優惠，無需促銷代碼，消費滿4500元即可享免運。連新品上市的Nike Dunk、Nike Air Force，經典Jordan、Nike Air Max等鞋款都祭出划算價格。
鞋迷們必須鎖定 Nike Dunk 低筒、Nike Air Force 1 Premium、Nike Air Force 1 Sculpt、Nike Waffle Trainer 2等鞋款，竟然都有降至不到2000元的款式可選。
📍adidas：官網「全館4折」起！滿額贈品牌好禮
adidas雙11官網即日起至11月13日，祭出「限定專區精選品項最低4折起」，全館單筆消費任選兩件72折、任選三件65折，消費滿3800元起贈「限量變色杯」，滿6000元贈抱枕、托特包等品牌好禮；單筆消費滿3000元，可參加「天天抽好鞋」活動，幸運兒可任選一款鞋款免費帶走。
這次優惠範圍包括ADIZERO、ULTRABOOST等專業跑鞋，或是SUPERSTAR、STANSMITH等經典鞋款，全都有參與優惠3件65折；現在潮流圈熱夯的T-TOE系列，包含SAMBA及GAZELLE等鞋款也將補貨。
值得關注的還有，明天11月7日將有帽款等「精選配件299元」起、11月10日更有「專業運動鞋款1299元」起可搶購；而平常不容易下折扣的聯名系列，包括IVY PARK、Pharrell Williams、Jeremy Scott、Blondey McCoy等，也有獨家優惠5折起可挖寶。
相關報導：雙11手搖飲「買一送一」！星巴克、CoCo、功夫茶一次整理8家優惠
📍星巴克：「買一送一」爽喝到12月底
星巴克foodomo限定，即日起至12月22日，每週三至五，指定飲品「買一送一」。特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），最划算的莫過於，特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），相當於那堤一杯只要75元、焦糖瑪奇朵一杯才85元，通通百元有找。
📍KUNG TEA功夫茶：限店3組指定飲品「買一送一」
KUNG TEA功夫茶限定林口長庚店，推出熱銷指定飲品「買一送一」，11月10日至11月11日買黑糖波霸純鮮奶送「四季春青茶」、11月12日至11月13日買寒天柚香飲送「岩葉紅茶」、11月14日至11月15日買冬瓜輕檸檬送「翠玉綠茶」。限到店購買，每人限購兩組。
📍TEA TOP：仙楂108新上市「買一送一」
TEA TOP 第一味推出新品「仙楂 108」，以仙楂調和經典「108 茶王」打造微酸爽口的全新手搖飲料，11月9日上市開喝， 南部地區門市限定，11月10日至11月12日新品「買一送一」優惠，11月20日至11月27日「第二杯半價」優惠。
為支持即將上映的國片《車頂上的玄天上帝》，TEA TOP推出到店消費集點、或選購指定飲品，即可「免費送電影票」；憑電影票根還可享招牌飲品「108 茶王」 折抵5元優惠。
📍CoCo都可：QQ奶茶等指定飲料「第二杯半價」
CoCo都可雙11還與momo購物網合作「好禮即享券」，包括QQ奶茶(L)、莓果派對、百香雙響炮都有「第二杯半價」優惠；另外奶茶三兄弟、綠茶養樂多等人氣飲品也有特價。提醒大家，好禮即享券票券兌換期間至2024年1月31日；兩杯飲品限一次兌換完畢；部分門市未收取即享券，購買前請參閱不適用店點。
📍迷客夏：外送8折
迷客夏11月9日至11月20日，於外送平台foodpanda訂購，結帳時輸入優惠碼「十一喝迷客夏」，消費滿199元可享「8折優惠」，最高折抵50元，每人限用1次，每日優惠數量有限。
相關報導：雙11咖啡優惠！7-11今起美式買2送2、全家拿鐵買1送1 50杯1111元
🟡全家
📍門市｜11月10日至11月12日
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯靜岡抹茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍全家APP外送服務FamiNow，11月14日前單筆外送訂單滿111元即免運，11月10日至11月12日大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵限時買1送1。
📍APP｜11月10日至11月12日
◾特大杯美式3杯111元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾霜淇淋不限口味買2送1，6.7折（原價49元、特價33元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即起至11月14日
◾濃萃美式咖啡買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾現萃茶經典純奶茶／四季春純奶青買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾珍珠奶茶買11送11，5折（原價60元、特價30元）
買11送11美式每日限量2萬組，珍珠奶茶、純奶茶每日限量2千組，限量商品在每日凌晨0時會重新補貨上架，本次優惠組合兌換時間至12月31日，囤貨要注意！
◾濃萃拿鐵17杯711元，7折（原價60元、特價42元）
◾精品拿鐵中杯 11杯711元，7.2折（原價90元、特價65元）
◾風味飲系列指定冰飲15杯711元，7.3折（原價65元、特價47元）
指定冰飲品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡
📍門市｜即起至11月12日
限消費／繳費／EC寄取當筆加購
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾珍珠椰果四季春買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾四季春青茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
🟡萊爾富
📍APP｜即起至11月14日
◾大杯美式50杯1111元，4.9折（原價45元、平均23元）
◾大杯拿鐵35杯1111元，5.8折（原價55元、平均32元）
◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元，5.9折（原價75元、平均45元）
🟡OKmart
📍門市｜限11月10日
◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
📍APP｜限11月10日
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買10送10，5折（原價55元、特價28元）
APP再送1111點。