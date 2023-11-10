雙11麥當勞、必勝客、肯德基買一送一！達美樂等優惠一次整理9家

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麥當勞APP全球版雙11加碼了！雙11當週有金黃地瓜條、經典美式(冰/熱)、中杯可樂、中杯檸檬風味紅茶、中杯無糖綠茶、中杯雪碧7款「買一送一」優惠。即日起至11月12日，購買任一超值全餐，直接送小薯、或蛋捲冰淇淋；或者購買任一超值全餐，加11元就能爽吃麥香鷄、吉事漢堡、或小杯玉米湯。
📌肯德基：7款「買一送一」！「6炸雞＋6蛋撻」333元
肯德基即日起至至11月13日開戰雙11優惠！香酥脆薯(小)、百事可樂(中)、玉米濃湯(小)、雞汁風味飯、四塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、爆漿榴槤球(2顆)共7款「買一送一」。5款下午茶點心組合只要66元，划算個人餐「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶」111元起、雙人炸雞桶餐「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」269元。
11月10日至11月13日於肯德基官網開始販售「333元超值狂歡組」，優惠代碼「40586」爽吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」才333元；優惠代碼「40587」大吃「咔啦雞腿堡＋青花椒咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(瓶)」也只要333元。
雙11 PK雙饗卡APP「1111 PK金銀島」隱藏優惠，肯德基「8塊雞桶派對分享餐」能大嗑「8塊炸雞＋1盒原味蛋撻禮盒(6入)＋2份香酥脆薯(大)＋1.25l百事可樂一瓶」3套竟然只要1111元。
📌必勝客：外帶大披薩「買一送一」 加碼「買一送二」
雙11必勝客即日起至11月13日，官網訂購全新「炙燒鮭魚比薩」、「培根蛋沙拉比薩」，可享有9吋小比薩111元、13吋大比薩222元優惠，優惠數量有限。即日起至11月6日，購買全新推出的「奶油燻雞培根紙包飯」，可享「加1元多一件」330ml飲料，有百事可樂、七喜、激浪3選1；買熱銷的「霸王功夫雞翅(2支)」，也有「加1元多一件」副食4選1，包括金黃薯瓣、黃金雞軟骨(小份)、薯金幣(小份)、黃金和風鱈魚塊(3塊)可選。
即日起至11月13日祭出第二波雙11優惠，官網買新品「羅勒蛤蜊番茄紙包飯」送「夏威夷個人比薩」，還有玉米濃湯、麻糬QQ球都「買一送一」，各限量一萬份，售完為止。
新上市限定款「炙烤大蝦嫩牛披薩」，也祭出外帶「買大送大」、外送「買大送小」限量優惠；現在外帶還有「買一送二」好康，外帶購買一個大比薩，免費贈送兩個小比薩（限定370
📌達美樂：7款「披薩111元」
達美樂即日起至11月11日，推出超殺雙11優惠！全台190家門市外帶9吋披薩只要111元下殺約46折，最高現省130元。7款口味包括夏威夷、道地美國、青花彩蔬、闔家歡四喜、美式經典四喜、蜜汁花枝、壽喜牛，限時限量搶定了。
懶得出門也有外帶外送都方便的雙11購物大套餐可選，爽吃四喜大披薩（7款四喜口味任選）＋一般大披薩＋可可酥捲 12 個＋香酥烤腿排 3 片＋烤雞翅 8 塊＋大可樂，只要1111元（原價1277元），現賺166元。
📌拿坡里加碼！戰斧雞腿「買一送一」 「6塊炸雞桶」只要211元
為慶祝雙11購物狂歡節，拿坡里披薩.炸雞即日起至11月12日，只要購買「一公斤腿排桶」就送小披薩一個，下殺64折優惠只要超值價450元（原價709元）瘋狂價，而且外帶、內用都可享優惠。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。
拿坡里披薩.炸雞店即日起至11月12日，購買「一公斤腿排桶」送小披薩一個，超值價450元（原價709元，下殺64折），而且外帶、內用都可享優惠；再加碼即日起至11月16日，外帶或內用戰斧雞腿都「買一送一」特價110元（原價220元）；再加點大披薩外帶特價299元（原價359元），口味可以自由搭配。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。
📌呱呱包11元！頂呱呱「買一送一」 6塊炸雞桶249元
雙11頂呱呱即日起至11月15日，加入KWAKWACLUB會員，凡購買「超值套餐」，即可獲得超人氣經典商品「呱呱包11元」優惠兌換券（原價65元），每人限領一張。
活動期間祭出2款「雙11斤呱」限定優惠餐，潮台「6塊炸雞桶」特價249元（原價360元），爽吃「3塊原味炸雞＋3支原味雞腿」；狂掃呱呱包6顆的「呱包一斤餐」特價259元（原價390元）。
即日起至11月12日加碼3款點心「買一送一」，地瓜薯條(大) x 2份特價60元（原價120元）、甜甜包2顆 x 2份特價35元（原價70元）、呱呱啵啵球4顆（起司2顆＋布朗尼2顆）X2份特價69元（原價138元）。提醒大家，品項不可混搭，每人限購2組。
📌摩斯漢堡：冰紅茶只要11元！咖啡「買11送11」
雙11摩斯漢堡，即日起至11月12日專屬蒟蒻「加11元多一件」，買蜂蜜檸檬蒟蒻，可享任一口味蒟蒻（蜂蜜檸檬/葡萄）只要11元，僅限APP、門市現場點餐，每杯限加購一次。
📌漢堡王官網抽優惠！送海老堡、鮭魚堡、小華堡
漢堡王即日起至11月11日，每日至官網均可獲得乙次幸運輪盤抽獎機會，包括買任一安格斯套餐送海老堡、或鮭魚堡，官網自由配送小華堡，訂單金額滿99元贈4塊雞塊，官網自送滿199元免運費，消費滿299元現折50元，消費499元現折100元。活動結束後，還將加碼抽出11位幸運兒送免費華堡紙本兌換券。
11月10日至11月12日，MOS Order App「安心取溫馨送」票券，到店購買黃金地瓜薯或摩斯肉醬薯條，可享加購「大杯冰紅茶只要11元」；中杯摩斯咖啡「買11送11」優惠價550元；「日式黃金雞腿堡＋冰紅茶(L)」優惠111元。
📌21Plus：香草烤雞「天天79折」
21 Plus即日起至11月30日，雙11吃到感恩節，21香草烤雞、21香草烤半雞「天天79折」優惠，21香草烤雞優惠價371元（原價470元）、21香草烤半雞優惠價198元（原價250元）。並陸續推出「蔬菜烤雞(附兩醬)」、「肯瓊雞汁烤蔬菜」、「人參糯米雞湯」3款新品上市。