限5天！7-11「美式咖啡、辛拉麵」買2送2　全家拿鐵、冰棒買1送1

雙11麥當勞、必勝客、肯德基買一送一！達美樂等優惠一次整理9家

▲雙11最強優惠懶人包！麥當勞、必勝客、肯德基、拿坡里、頂呱呱都有「買一送一」，達美樂披薩111元、摩斯冰紅茶11元、漢堡王送小華堡等一次整理9家告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雙11最強優惠懶人包！麥當勞、必勝客、肯德基、拿坡里、頂呱呱都有「買一送一」，達美樂披薩111元、摩斯冰紅茶11元、漢堡王送小華堡等一次整理9家告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

雙11「買一送一」最強優惠懶人包！麥當勞、必勝客、肯德基、拿坡里、頂呱呱都有「買一送一」，達美樂外帶「7款披薩111元」、摩斯漢堡冰紅茶只要11元、漢堡王官網抽送小華堡、21Plus香草烤雞「天天79折」等一次整理9家告訴你。

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📌麥當勞APP全球版加碼！7款「買一送一」11元吃麥香雞　買套餐送小薯
麥當勞APP全球版雙11加碼了！雙11當週有金黃地瓜條、經典美式(冰/熱)、中杯可樂、中杯檸檬風味紅茶、中杯無糖綠茶、中杯雪碧7款「買一送一」優惠。即日起至11月12日，購買任一超值全餐，直接送小薯、或蛋捲冰淇淋；或者購買任一超值全餐，加11元就能爽吃麥香鷄、吉事漢堡、或小杯玉米湯。

▲中秋連假各家速食及手搖飲業者皆祭出超狂優惠，其中麥當勞、漢堡王、肯德基、必勝客、拿坡里都推出99元划算套餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞APP全球版加碼7款「買一送一」，買任一套餐送小薯、或蛋捲冰淇淋，也可選擇加11元爽吃麥香雞。（圖／記者蕭涵云攝）
📌肯德基：7款「買一送一」！「6炸雞＋6蛋撻」333元
肯德基即日起至至11月13日開戰雙11優惠！香酥脆薯(小)、百事可樂(中)、玉米濃湯(小)、雞汁風味飯、四塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、爆漿榴槤球(2顆)共7款「買一送一」。5款下午茶點心組合只要66元，划算個人餐「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶」111元起、雙人炸雞桶餐「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」269元。

11月10日至11月13日於肯德基官網開始販售「333元超值狂歡組」，優惠代碼「40586」爽吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」才333元；優惠代碼「40587」大吃「咔啦雞腿堡＋青花椒咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(瓶)」也只要333元。

雙11 PK雙饗卡APP「1111 PK金銀島」隱藏優惠，肯德基「8塊雞桶派對分享餐」能大嗑「8塊炸雞＋1盒原味蛋撻禮盒(6入)＋2份香酥脆薯(大)＋1.25l百事可樂一瓶」3套竟然只要1111元。

▲肯德基隱藏優惠代碼被挖出，「2炸雞+6蛋撻+薯條」特價220元，現在還有加1元多1件優惠，加1元就能吃到原味蛋撻、咔啦脆雞或4塊上校雞塊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基7款「買一送一」！「6炸雞＋6蛋撻」333元優惠必吃。（圖／記者蕭涵云攝）。
📌必勝客：外帶大披薩「買一送一」　加碼「買一送二」
雙11必勝客即日起至11月13日，官網訂購全新「炙燒鮭魚比薩」、「培根蛋沙拉比薩」，可享有9吋小比薩111元、13吋大比薩222元優惠，優惠數量有限。即日起至11月6日，購買全新推出的「奶油燻雞培根紙包飯」，可享「加1元多一件」330ml飲料，有百事可樂、七喜、激浪3選1；買熱銷的「霸王功夫雞翅(2支)」，也有「加1元多一件」副食4選1，包括金黃薯瓣、黃金雞軟骨(小份)、薯金幣(小份)、黃金和風鱈魚塊(3塊)可選。

即日起至11月13日祭出第二波雙11優惠，官網買新品「羅勒蛤蜊番茄紙包飯」送「夏威夷個人比薩」，還有玉米濃湯、麻糬QQ球都「買一送一」，各限量一萬份，售完為止。

新上市限定款「炙烤大蝦嫩牛披薩」，也祭出外帶「買大送大」、外送「買大送小」限量優惠；現在外帶還有「買一送二」好康，外帶購買一個大比薩，免費贈送兩個小比薩（限定370元以下口味）。即日起至11月20日，於全台IKEA門市找出必勝客披薩盒與「優惠QR Code」，爽吃最新限定款「大披薩半價」折扣；到IKEA內湖店與必勝客合作的派對展間拍照打卡，還有機會抽中「一年份免費披薩」。

▲必勝客年末限定口味「炙烤大蝦嫩牛比薩」，外帶買大送大、外送買大送小880元，大披薩加價135元升級龍捲風餅皮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客年末限定口味「炙烤大蝦嫩牛比薩」，外帶買大送大、外送買大送小880元，大披薩加價135元升級龍捲風餅皮。（圖／記者蕭涵云攝）
📌達美樂：7款「披薩111元」
達美樂即日起至11月11日，推出超殺雙11優惠！全台190家門市外帶9吋披薩只要111元下殺約46折，最高現省130元。7款口味包括夏威夷、道地美國、青花彩蔬、闔家歡四喜、美式經典四喜、蜜汁花枝、壽喜牛，限時限量搶定了。

懶得出門也有外帶外送都方便的雙11購物大套餐可選，爽吃四喜大披薩（7款四喜口味任選）＋一般大披薩＋可可酥捲 12 個＋香酥烤腿排 3 片＋烤雞翅 8 塊＋大可樂，只要1111元（原價1277元），現賺166元。

▲雙11購物節，達美樂祭出「7款披薩111元」明起限搶3天。（圖／達美樂提供）
▲雙11購物節，達美樂祭出「7款披薩111元」明起限搶3天。（圖／達美樂提供）
📌拿坡里加碼！戰斧雞腿「買一送一」　「6塊炸雞桶」只要211元
為慶祝雙11購物狂歡節，拿坡里披薩.炸雞即日起至11月12日，只要購買「一公斤腿排桶」就送小披薩一個，下殺64折優惠只要超值價450元（原價709元）瘋狂價，而且外帶、內用都可享優惠。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。

拿坡里披薩.炸雞店即日起至11月12日，購買「一公斤腿排桶」送小披薩一個，超值價450元（原價709元，下殺64折），而且外帶、內用都可享優惠；再加碼即日起至11月16日，外帶或內用戰斧雞腿都「買一送一」特價110元（原價220元）；再加點大披薩外帶特價299元（原價359元），口味可以自由搭配。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。

▲拿坡里520優惠！「大披薩＋6塊炸雞腿」只要520元。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里雙11加碼！戰斧雞腿「買一送一」、「6塊炸雞桶」只要211元。（圖／三商餐飲提供）
📌呱呱包11元！頂呱呱「買一送一」　6塊炸雞桶249元
雙11頂呱呱即日起至11月15日，加入KWAKWACLUB會員，凡購買「超值套餐」，即可獲得超人氣經典商品「呱呱包11元」優惠兌換券（原價65元），每人限領一張。

活動期間祭出2款「雙11斤呱」限定優惠餐，潮台「6塊炸雞桶」特價249元（原價360元），爽吃「3塊原味炸雞＋3支原味雞腿」；狂掃呱呱包6顆的「呱包一斤餐」特價259元（原價390元）。

即日起至11月12日加碼3款點心「買一送一」，地瓜薯條(大) x 2份特價60元（原價120元）、甜甜包2顆 x 2份特價35元（原價70元）、呱呱啵啵球4顆（起司2顆＋布朗尼2顆）X2份特價69元（原價138元）。提醒大家，品項不可混搭，每人限購2組。

▲雙11頂呱呱3款點心「買一送一」、6塊炸雞桶特價249元。（圖／頂呱呱提供）
▲雙11頂呱呱3款點心「買一送一」、6塊炸雞桶特價249元。（圖／頂呱呱提供）
📌摩斯漢堡：冰紅茶只要11元！咖啡「買11送11」
雙11摩斯漢堡，即日起至11月12日專屬蒟蒻「加11元多一件」，買蜂蜜檸檬蒟蒻，可享任一口味蒟蒻（蜂蜜檸檬/葡萄）只要11元，僅限APP、門市現場點餐，每杯限加購一次。

▲摩斯漢堡教師節9折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩斯漢堡冰紅茶加價只要11元！咖啡「買11送11」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王官網抽優惠！送海老堡、鮭魚堡、小華堡
漢堡王即日起至11月11日，每日至官網均可獲得乙次幸運輪盤抽獎機會，包括買任一安格斯套餐送海老堡、或鮭魚堡，官網自由配送小華堡，訂單金額滿99元贈4塊雞塊，官網自送滿199元免運費，消費滿299元現折50元，消費499元現折100元。活動結束後，還將加碼抽出11位幸運兒送免費華堡紙本兌換券。

11月10日至11月12日，MOS Order App「安心取溫馨送」票券，到店購買黃金地瓜薯或摩斯肉醬薯條，可享加購「大杯冰紅茶只要11元」；中杯摩斯咖啡「買11送11」優惠價550元；「日式黃金雞腿堡＋冰紅茶(L)」優惠111元。

▲漢堡王8月16日華堡日「免費吃小華堡」！2組優惠代碼被挖出，加價20元還能直接換5吋大華堡。還有8款「買一送一」、4款安格斯牛肉套餐「第二套半價」超划算。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王雙11官網抽送海老堡、鮭魚堡、小華堡等優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌21Plus：香草烤雞「天天79折」
21 Plus即日起至11月30日，雙11吃到感恩節，21香草烤雞、21香草烤半雞「天天79折」優惠，21香草烤雞優惠價371元（原價470元）、21香草烤半雞優惠價198元（原價250元）。並陸續推出「蔬菜烤雞(附兩醬)」、「肯瓊雞汁烤蔬菜」、「人參糯米雞湯」3款新品上市。

▲21Plus香草烤雞天天79折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲21Plus香草烤雞天天79折。（圖／記者蕭涵云攝）

雙11麥當勞APP加碼！7款「買一送一」11元吃麥香雞　買套餐送小薯

雙11達美樂「7款披薩111元」明起搶3天！必勝客、拿坡里買一送一

雙11吃雞！拿坡里6塊炸雞桶211元　肯德基「6炸雞＋6蛋撻」333元

雙11拿坡里加碼！戰斧雞腿「買一送一」　「6塊炸雞桶」只要211元

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