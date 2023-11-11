用iPhone拍出美照！蜷川実花2句話揭秘「攝影眼」 拍照小白必學
蘋果持續替自家的iPhone加值拍攝能力，繼先前公布10月底的發表會全程採用iPhone 15 Pro Max拍攝之後，這次邀請5位大師等級攝影師用iPhone 15 Pro Max拍攝，並於巴黎舉辦短期的攝影展。攝影器材重要，但「攝影眼」更是關鍵，以濃烈色彩、風格繽紛見長的日本知名攝影家蜷川実花就提到：「只要稍微改變一下你的視角，稍微提升一下你的感官，世界就可以改變，變得更美麗。」
記者周淑萍/綜合報導
在巴黎舉辦了由五位攝影大師，用 iPhone 15 Pro Max 拍攝的《I Remember You》攝影展，致敬攝影與懷舊的交匯。台灣民眾比較熟悉的攝影家應該就是蜷川実花，居住在東京的多元藝術家，從事攝影和電影工作。作品風格強烈，她認為：「只要稍微改變一下你的視角，稍微提升一下你的感官，世界就可以改變，變得更美麗。」
香港的攝影師Vivien Liu表示，在商業作品過程中iPhone也是重要的攝影器材。Liu 說：「當聚焦周遭古老建築的細節和紋理時，iPhone 15 Pro Max 的 5 倍鏡頭是不可或缺的工具。結合豐富的自然光，能夠創造出充滿光影對比的影像。」
Karl Hab現居巴黎，Hab 說用 iPhone 拍攝就像擁有第三隻手，可以在想要的時候準確捕捉想拍的人事物。最新機型的 5 倍鏡頭可以不同的方式看待事物。真正挑戰裝置的極限，透過作品展示不同觀點。
曾在中東、非洲、亞洲和美洲的 40 多個國家工作的Malin Fezehai，現居紐約。Fezehai 是 National Geographic 探險者，曾榮獲 2015 年世界新聞攝影獎。她拍攝厄立特里亞難民在以色列舉行婚禮的照片，是第一張獲得世界新聞攝影獎的 iPhone 照片。Fezehai 說：「iPhone 結合我的攝影工作流程，為我感知和記錄周遭世界的方式帶來重大轉變，感覺更傾向於捕捉生活中發生的事情，也就是常常定義了人類體驗的那些轉瞬即逝、自然的時刻。它的易用性和輕鬆拍攝高品質影像的功能，讓我能夠以非凡的方式探索和記錄平凡的事物。」
Stefan Ruiz 現居紐約，曾在監獄教授藝術，作品曾登上《The New York Times Magazine》、《The New Yorker》、《Vogue》、《TIME》等，並出版四本專刊。Ruiz 說：「iPhone 能夠讓我的拍攝感覺不那麼正式，這有助於讓拍攝對象放輕鬆。他們能傳遞手機查看並評論影像，會讓整個過程感覺更具合作感。」