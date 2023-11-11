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巫苡萱5年情斷現身球場！「手持屠龍刀」贏了　球迷嗨翻：太可愛

▲巫苡萱雖然與穩交5年的男友分手，但她仍心繫著球隊，還親自製作「屠龍刀」助陣，讓球迷粉絲們紛紛直呼：「太可愛！」（圖／巫苡萱IG)
▲巫苡萱雖然與穩交5年的男友分手，但她仍心繫著球隊，還親自製作「屠龍刀」助陣，讓球迷粉絲們紛紛直呼：「太可愛！」（圖／巫苡萱IG)

記者詹鎰睿／綜合報導

樂天啦啦隊女神巫苡萱，日前鬆口穩交5年的男友變成前任，引發粉絲關注。不過，巫苡萱似乎把心力全部放在工作上，昨（10）日還親自現身天母棒球場替樂天桃猿加油，有趣的是，巫苡萱為了贏球，還特地製作「屠龍寶刀」助陣，沒想到球隊最後真的以11:0大屠味全龍，搶先聽牌。照片曝光後，也讓球迷們紛紛表示，實在太可愛、太有心。

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巫苡萱昨日帶著手工製作的「屠龍寶刀」現身球場，立刻掀起現場球迷熱議，比賽結束後，她也在IG上開心PO文，「ㄕㄚ龍要用Too Long刀，下午手作兩把屠龍刀，屠龍成功，期待苡天屠龍記明日能完結篇，和你們苡起ㄆㄘㄉ（拋彩帶）。」只見巫苡萱發揮創意，用自己名字的「苡」來取名「苡天屠龍記」，還自嘲金髮造型是「金毛獅王謝遜」，讓大家笑到不行。

▲巫苡萱。（圖／巫苡萱IG)
▲最終樂天桃猿還真的大屠龍，也讓巫苡萱手上的屠龍刀成為話題。（圖／巫苡萱IG)
照片曝光後，大家全都被巫苡萱的可愛舉動萌翻，「手作大師」、「親手做～屠龍刀厲害」、「我都想跟你買一把了」、「明天是苡天劍？」就連樂天最仙的女團長Rina都來借道具拍照，大讚巫苡萱，「今天真是太過癮了！苡萱的屠龍刀超猛。」

台灣大賽G6將在今日晚間舉辦，由於樂天桃猿已在昨日搶先聽牌，對地主隊味全龍來說絕對是背水一戰。值得關注的是，樂天女孩李多慧原定昨日看完比賽後飛回韓國，沒想到她又決定延期，希望能親眼見證拋彩帶的盛況，至於會不會如大家所願成功封王？還得看今天味全龍的臉色。

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▲Rina。（圖／巫苡萱IG)
▲最仙女團長Rina，也大讚巫苡萱的屠龍刀好厲害。（圖／巫苡萱IG)
▲台灣大賽樂天桃猿聽牌，李多慧決定改機票留在台灣再拚一場，粉絲狂讚超有心！。（圖取自Rakuten Girls臉書粉專）
▲李多慧決定改機票，留在台灣再拚一場，期盼看到酒紅色的彩帶海。（圖／取自Rakuten Girls臉書粉專）

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