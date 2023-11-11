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倚天酷碁「智慧微移動」顛覆想像　宏碁無柵欄停車場方案驚艷日人

▲宏碁子公司倚天酷碁與宏碁智通參與「日本台灣形象展2023」，其中，倚天酷碁智慧微移動商品以及宏碁智通的無柵欄停車場解決方案驚艷日人。（圖／宏碁提供）
▲宏碁子公司倚天酷碁與宏碁智通參與「日本台灣形象展2023」，其中，倚天酷碁智慧微移動商品以及宏碁智通的無柵欄停車場解決方案驚艷日人。（圖／宏碁提供）

記者許家禎／台北報導

宏碁子公司倚天酷碁與宏碁智通共同攜手參與「日本台灣形象展2023」，其中，倚天酷碁推出在智慧微移動領域的新品Acer eCity-R電動輔助自行車與Acer ES Series 1電動滑板車，以及旗下備受關注的AI驅動智慧型自行車ebii及Acer eKinekt酷騎桌；宏碁智通則展示無柵欄智慧停車場解決方案，顯示兩家公司對於未來交通趨勢的洞察和創新策略，也展現了對環境永續的承諾，期望提供更環保、高效及人性化的交通解決方案。

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倚天酷碁與宏碁智通攜手在外貿協會於日本東京新宿舉辦的「日本台灣形象展2023」，展出一系列智慧交通產品。宏碁智通總經理游明豐表示，宏碁智通響應宏碁集團ESG永續發展目標，持續將多元支付應用整合技術推展至各個生活場域，這次向日本產業界推廣可同時整合多元支付、充電樁、無柵欄智慧停車場之智慧停車解決方案，將可有效減少停車場擁塞、提升停車場營收，為車主提供快速、便捷的停車體驗，更有助於减少碳排，推動ESG低碳永續發展。

由AI技術驅動的智慧型電動輔助自行車ebii搭載的AI技術具深度學習能力，能夠根據使用者的騎乘習慣，精準分析並提供最佳的騎乘建議，ebiiRide電力調度功能和方便快速更換的電池設計，確保使用者始終保持最佳騎乘狀態，從而帶來卓越的騎行體驗。而其時尚外型也很吸睛，更在國際上屢獲殊榮，包含榮獲2023年日本Good Design設計獎、受美國權威媒體《TIME時代》肯定，評選為2023年度的最佳發明之一以及2024年台灣精品獎。

在「日本台灣形象展2023」中首度亮相的Acer eCity-R電動輔助自行車是倚天酷碁在智慧微移動領域的另一新品，其搭載的Acer eMobility手機應用程式具有一系列實用功能，除了總騎乘距離外，使用者可以查看速度、輔助模式、電池狀態等訊息，實時了解車況，為安全騎乘提供保障。

此外，電動滑板車作為倚天酷碁跨入智慧微移動產品的先鋒，其新作Acer ES Series 1電動滑板車考慮到城市通勤和短程出行的需要，輕巧的11公斤重量讓攜帶與存放都極為方便；並搭載36V/250W驅動馬達，確保了強大的推進力和平穩的騎行體驗，最大續航里程達到23公里，完全能滿足日常短程出行的需求。

倚天酷碁的Acer eKinekt酷騎桌除了在智慧交通主題館中備受矚目，同時也在智慧辦公展示區域中展出，彰顯其多面性的應用。獨特的「健身車＋升降辦公桌」的組合，讓使用者能夠一邊工作一邊進行踩踏運動，踩踏的動能還可以轉換為電力，以60RPM的轉速，僅需持續騎乘一小時，即可產生約75瓦時的電量，供筆電和手機裝置充電。其桌面及結構保護外殼更是採用了環保的回收塑料PCR所製造，同時搭配專屬手機應用程式紀錄騎乘的各項數據。

宏碁智通無柵欄智慧停車場解決方案是10格以下中小型停車場業主的最大福音，於寸土寸金的日本關東地區，協助業主深入街道巷弄讓土地利用最大化，無須架設出入口閘門，故可將閘門空間轉化為更多車格，有效提升營收；再者，藉由智慧停車柱準確監控所有車格停車狀況，有效提升停車場使用率，更可搭配充電樁提供全方位的停車充電服務。因為停車場內繳費設備皆支援多元支付，車主無須準備現金，即能以電子票證或行動支付現場繳納停車及充電費，為停車場業主及車主打造便捷、高效兼具低碳永續的雙贏局面。

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