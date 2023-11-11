倚天酷碁「智慧微移動」顛覆想像　宏碁無柵欄停車場方案驚艷日人

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由AI技術驅動的智慧型電動輔助自行車ebii搭載的AI技術具深度學習能力，能夠根據使用者的騎乘習慣，精準分析並提供最佳的騎乘建議，ebiiRide電力調度功能和方便快速更換的電池設計，確保使用者始終保持最佳騎乘狀態，從而帶來卓越的騎行體驗。而其時尚外型也很吸睛，更在國際上屢獲殊榮，包含榮獲2023年日本Good Design設計獎、受美國權威媒體《TIME時代》肯定，評選為2023年度的最佳發明之一以及2024年台灣精品獎。
在「日本台灣形象展2023」中首度亮相的Acer eCity-R電動輔助自行車是倚天酷碁在智慧微移動領域的另一新品，其搭載的Acer eMobility手機應用程式具有一系列實用功能，除了總騎乘距離外，使用者可以查看速度、輔助模式、電池狀態等訊息，實時了解車況，為安全騎乘提供保障。
此外，電動滑板車作為倚天酷碁跨入智慧微移動產品的先鋒，其新作Acer ES Series 1電動滑板車考慮到城市通勤和短程出行的需要，輕巧的11公斤重量讓攜帶與存放都極為方便；並搭載36V/250W驅動馬達，確保了強大的推進力和平穩的騎行體驗，最大續航里程達到23公里，完全能滿足日常短程出行的需求。
倚天酷碁的Acer eKinekt酷騎桌除了在智慧交通主題館中備受矚目，同時也在智慧辦公展示區域中展出，彰顯其多面性的應用。獨特的「健身車＋升降辦公桌」的組合，讓使用者能夠一邊工作一邊進行踩踏運動，踩踏的動能還可以轉換為電力，以60RPM的轉速，僅需持續騎乘一小時，即可產生約75瓦時的電量，供筆電和手機裝置充電。其桌面及結構保護外殼更是採用了環保的回收塑料PCR所製造，同時搭配專屬手機應用程式紀錄騎乘的各項數據。
宏碁智通無柵欄智慧停車場解決方案是10格以下中小型停車場業主的最大福音，於寸土寸金的日本關東地區，協助業主深入街道巷弄讓土地利用最大化，無須架設出入口閘門，故可將閘門空間轉化為更多車格，有效提升營收；再者，藉由智慧停車柱準確監控所有車格停車狀況，有效提升停車場使用率，更可搭配充電樁提供全方位的停車充電服務。因為停車場內繳費設備皆支援多元支付，車主無須準備現金，即能以電子票證或行動支付現場繳納停車及充電費，為停車場業主及車主打造便捷、高效兼具低碳永續的雙贏局面。