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助職災勞工重返職場　勞動部規劃「一站式」預防保護及重建服務

▲為協助職災勞工重返職場，勞動部開始研議規劃「一站式」服務，提供預防、保護及重建整合性服務。（圖／勞動部提供）
▲為協助職災勞工重返職場，勞動部開始研議規劃「一站式」服務，提供預防、保護及重建整合性服務。（圖／勞動部提供）

記者許家禎／台北報導

後疫情時代勞工職場安全及健康越來越受到重視，尤其在企業日漸追求永續發展之際，職災勞工重返職場更是重要關鍵。去（2022）年5月正式實施的《勞工職業災害保險及保護法》，其一重要目的即是讓職災勞工在進行醫療診治時，就能進行職能復健協助，且希望透過更佳的機制、更好的輔具，讓職災勞工輕易回到原職場，不僅能減少企業損失，也能達到勞動力的永續發展。為此，勞動部開始研議規劃「一站式」服務，提供預防、保護及重建整合性服務。

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勞動部舉辦「2023職業安全、健康與重建國際研討會」今（11）日進入第二天，專題報告聚焦職業災害勞工的重建服務，職業安全衛生署署長鄒子廉及職業災害預防及重建中心執行長何俊傑共同主持開幕。針對重建服務現有困境即服務量能稍嫌不足，勞動部研議規劃「一站式」服務，提供預防、保護及重建整合性服務。

鄒子廉指出，台灣經過這一年相關勞工職業災害保險及保護法施行後，成效頗佳，因此透過研討會將台灣經驗分享國際，也透過與各國經驗的交互學習，作為台灣未來成長及法令建立的養分來源，讓台灣勞動力正面發展、甚至永續發展

「2023職業安全、健康與重建國際研討會」進入第二天議程，議程亮點除了有日本產業醫科大學教授立石清一郎報告「日本傷病勞工之就業支持：探索工作與治療之間的平衡」、韓國首爾北方職業疾病評估委員會教授李承賢報告「韓國勞工的疾病、傷害和重返工作補償保險」，國內則有成功大學醫學院公共衛生研究所名譽講座教授王榮德報告「成功預防重大傷病可救多少命、健保花費與生產力損失：方法與實例簡介」。

面對台灣職災勞工重建服務之「現在及未來」備受關注，預防及重建中心職業災害勞工重建服務處處長張彧會中報告提到，台灣現今在重建服務所遇到的第一個挑戰即是「職業復健服務不足」。他指出，據統計一年發生職業傷害約有4萬多件，但現有31家認可的職業復健機構服務量能最多僅能2000人、接受強化訓練約800人。

再加上現有機構空間有限，難以讓患有中度至重度傷害的職災勞工獲得職業復健服務，也缺乏勞工返崗後缺乏職場適應服務，且復健機構所在位置缺乏便利性、可及性和可用性等。為此，職災預防及重建中心預計將於明年建立「職業健康及重建之家（名稱暫定）」，結合預防及重建，提供全人、一站式、一條龍服務，盼能解決現有重建服務困境。


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