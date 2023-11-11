助職災勞工重返職場　勞動部規劃「一站式」預防保護及重建服務

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鄒子廉指出，台灣經過這一年相關勞工職業災害保險及保護法施行後，成效頗佳，因此透過研討會將台灣經驗分享國際，也透過與各國經驗的交互學習，作為台灣未來成長及法令建立的養分來源，讓台灣勞動力正面發展、甚至永續發展
「2023職業安全、健康與重建國際研討會」進入第二天議程，議程亮點除了有日本產業醫科大學教授立石清一郎報告「日本傷病勞工之就業支持：探索工作與治療之間的平衡」、韓國首爾北方職業疾病評估委員會教授李承賢報告「韓國勞工的疾病、傷害和重返工作補償保險」，國內則有成功大學醫學院公共衛生研究所名譽講座教授王榮德報告「成功預防重大傷病可救多少命、健保花費與生產力損失：方法與實例簡介」。
面對台灣職災勞工重建服務之「現在及未來」備受關注，預防及重建中心職業災害勞工重建服務處處長張彧會中報告提到，台灣現今在重建服務所遇到的第一個挑戰即是「職業復健服務不足」。他指出，據統計一年發生職業傷害約有4萬多件，但現有31家認可的職業復健機構服務量能最多僅能2000人、接受強化訓練約800人。
再加上現有機構空間有限，難以讓患有中度至重度傷害的職災勞工獲得職業復健服務，也缺乏勞工返崗後缺乏職場適應服務，且復健機構所在位置缺乏便利性、可及性和可用性等。為此，職災預防及重建中心預計將於明年建立「職業健康及重建之家（名稱暫定）」，結合預防及重建，提供全人、一站式、一條龍服務，盼能解決現有重建服務困境。