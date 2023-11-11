長榮航邀路跑好手吳文騫深耕校園　鼓勵青少年為夢想而跑

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今日第五站雲林也是2023年校園巡迴的最終站，也是今年參與人數最多的一站，計有斗南高中、虎尾高中、北港高中、西螺國中、建國國中、虎尾科大等雲林地區六所學校近200位學生參加訓練，讓幼苗計畫參訓學員一舉突破500人大關，訓練內容包括紮實的暖身、繩梯、飛盤、跨欄、大隊接力挑戰等項目，讓學子結合遊戲與體能，在寓教於樂的訓練過程中，學習正確的跑步知識、技能、敏捷的動作以及團隊合作精神。
長榮航空副總經理王振興表示，長榮航空幼苗計畫-校園深耕巡迴自今年6月開辦以來，便獲得各縣市學校歡迎，並接到許多學校的邀請，希望能到該縣市進行體育交流，未來將秉持推廣體育及培育未來選手的理念，持續進行相關公益活動，縮小體育資源的城鄉差距，為台灣體育發展盡一份心力。
長榮航空在每站巡迴活動中皆邀請與在地連結的菁英選手至現場與學生交流，此次參與學生多以田徑為專項，因此雲林站特別邀請同為雲林在地出身的全國110米跨欄紀錄保持人陳奎儒，以及2020東京奥運標槍代表選手黃士峰擔任本次活動的客座教練，希望以自身的田徑資歷與學生們分享實戰經驗，給予更精準的指導。
為了鼓勵更多青少年跑者挑戰自我，「長榮航空城市觀光馬拉松」自去年開始增設10公里「幼苗組」獎項。甫於10月22日完賽的「2023長榮航空城市觀光馬拉松」幼苗組男子冠軍為年僅13歲的李簡念宸，以36分26秒的成績衝線，同時也是10公里組第10名。
女子組冠軍則由14歲的林采頡以40分30秒摘下，位居女子10公里總排名第3名，讓幼苗計畫初試啼聲即獲得具體成效，兩位小跑者的驚人成績，透過「長榮航空城市觀光馬拉松」舞台被看見，邁向國手之路指日可待。未來將持續推廣與指導，強化學生的專業知識與技巧，埋下夢想的種子，培養更多「台灣之光」。