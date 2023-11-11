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長榮航邀路跑好手吳文騫深耕校園　鼓勵青少年為夢想而跑

▲長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」第五站今（11）日在雲林縣立斗南高中熱鬧登場，請來馬拉松長跑運動員好手吳文騫深耕校園。（圖／長榮航提供）
▲長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」第五站今（11）日在雲林縣立斗南高中熱鬧登場，請來馬拉松長跑運動員好手吳文騫深耕校園。（圖／長榮航提供）

記者許家禎／台北報導

長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」第五站今（11）日在雲林縣立斗南高中熱鬧登場，請來馬拉松長跑運動員好手吳文騫率領專業團隊，教導雲林地區多達200位學生們進行訓練活動，並透過分享自身心路歷程，鼓勵學生培養永不放棄的運動家精神，認識跑步的樂趣。

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「幼苗計畫-校園深耕巡迴」第五站今日登場，由雲林縣長張麗善以及長榮航空副總經理王振興共同主持，並邀請吳文騫教練率團指導。長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」今年共規劃五個地區，目前已完訓地區包含台東站、恆春站、金門站以及基隆站，全台累計超過300名學生參加，獲得熱烈好評。

今日第五站雲林也是2023年校園巡迴的最終站，也是今年參與人數最多的一站，計有斗南高中、虎尾高中、北港高中、西螺國中、建國國中、虎尾科大等雲林地區六所學校近200位學生參加訓練，讓幼苗計畫參訓學員一舉突破500人大關，訓練內容包括紮實的暖身、繩梯、飛盤、跨欄、大隊接力挑戰等項目，讓學子結合遊戲與體能，在寓教於樂的訓練過程中，學習正確的跑步知識、技能、敏捷的動作以及團隊合作精神。

長榮航空副總經理王振興表示，長榮航空幼苗計畫-校園深耕巡迴自今年6月開辦以來，便獲得各縣市學校歡迎，並接到許多學校的邀請，希望能到該縣市進行體育交流，未來將秉持推廣體育及培育未來選手的理念，持續進行相關公益活動，縮小體育資源的城鄉差距，為台灣體育發展盡一份心力。

長榮航空在每站巡迴活動中皆邀請與在地連結的菁英選手至現場與學生交流，此次參與學生多以田徑為專項，因此雲林站特別邀請同為雲林在地出身的全國110米跨欄紀錄保持人陳奎儒，以及2020東京奥運標槍代表選手黃士峰擔任本次活動的客座教練，希望以自身的田徑資歷與學生們分享實戰經驗，給予更精準的指導。

為了鼓勵更多青少年跑者挑戰自我，「長榮航空城市觀光馬拉松」自去年開始增設10公里「幼苗組」獎項。甫於10月22日完賽的「2023長榮航空城市觀光馬拉松」幼苗組男子冠軍為年僅13歲的李簡念宸，以36分26秒的成績衝線，同時也是10公里組第10名。

女子組冠軍則由14歲的林采頡以40分30秒摘下，位居女子10公里總排名第3名，讓幼苗計畫初試啼聲即獲得具體成效，兩位小跑者的驚人成績，透過「長榮航空城市觀光馬拉松」舞台被看見，邁向國手之路指日可待。未來將持續推廣與指導，強化學生的專業知識與技巧，埋下夢想的種子，培養更多「台灣之光」。

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