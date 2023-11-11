真人《幽遊白書》戶愚呂兄弟是綾野剛！一拳打爆幽助、飛影、藏馬
日本經典動漫《幽遊白書》真人版影集預告今（11）日正式公開，參演卡司也一併曝光，包含：北村匠海飾演男主角「浦飯幽助」、上杉柊平飾演「桑原」、本郷奏多飾演「飛影」、志尊淳飾演「藏馬」、町田啓太飾演「小閻王」、古川琴音飾演「牡丹」、白石聖飾演「雪村螢子」、梶芽衣子飾演「幻海」、見上愛飾演「雪菜」、瀧藤賢一飾演「戶愚呂兄」、綾野剛飾演「戶愚呂弟」、清水尋也飾演「鴉」、稻垣吾郎飾演「左京」。
記者陳雅蘭／綜合報導
《幽遊白書》擁有33年歷史，真人版將於12月14日在Netflix上線，預告一公開後，最受關注的包含「小閻王」竟找來身高181公分的町田啓太飾演；戶愚呂兄弟則為瀧藤賢一跟綾野剛；戶愚呂兄弟跟浦飯幽助、藏馬、飛影對決的畫面也大方曝光。
《幽遊白書》1990年起在《週刊少年Jump》連載，作品深受大人小孩喜愛，光是在日本就締造超過5000萬冊的輝煌銷售記錄，甚至成為橫跨動畫、遊戲、電影等領域的經典IP，2020年更推出真人舞台劇，30多年來深受歡迎的程度可見一斑。
《幽遊白書》劇情描述14歲不良少年「浦飯幽助」為了救小孩不幸車禍身亡，沒想到因此獲得重生機會，並成為靈界偵探，展開一段不可思議的人生，故事充滿友情、羈絆、奇幻、熱血、格鬥等元素而歷久不衰。
為了打造《幽遊白書》真人版，Netflix自組國際團隊，聘請特效公司Scanline VFX運用最先進的視覺特效技術打造劇集。Scanline VFX以「最具創新的視覺特效工作室」聞名，廣受好萊塢影視產業讚譽。Scanline VFX將賦予《幽遊白書》真人版所有角色全新氣象，不論是人類和妖怪，或是逼真的打鬥動作場面皆不馬虎。
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