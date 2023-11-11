中彰投分署「幸福啟程市集」 33家展售多元優質產品

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天參加成果展示的「彰化縣樂林食物銀行慈善會」，理事長洪毓雯分享接受輔導３年來現況。洪毓雯說，慈善會進用的14名員工，有9名為中分署推介的弱勢族群，5名是在地中高齡，照顧的弱勢家庭從原本4個鄉鎮擴展為12個，尤其今年慈善者認養300位兒童，以「秒殺」的速度在3分鐘內完成認養，不同於過去需要長時間宣導。
洪毓雯說，該會以食物幫助貧困，透過中分署的多元管道，農漁團體及企業主動提供援助，透過計畫協助開拓營運通路、平台與宣傳媒介後，實質提升整體績效及經營管理能量，一改過去資源不穩定，營運艱辛的情況，讓該會落實在地經營並邁向永續發展的寬廣大道。
為了增加民眾對活動的體驗，主辦單位今年特別搭配活動地點臺中驛鐵道文化園區，以火車造景來佈置市集，呈現鐵道文化風情，分為「臺中購物趣」、「彰化購好呷」、「南投購好玩」三大區，讓民眾了解並支持多元、培力計畫單位用心製作的優質產品。
以致力「長期照護」及「地方社區創生」的社團法人彰化縣大愛長照服務關懷協會為例，推出布製品、麻袋提袋等產品，提供高齡長者多樣化在地就業機會，為心智障礙者提供醫療、教養及福利照顧的社團法人臺中市山海屯啟智協會，推出了木耳露及濾掛咖啡禮盒，社團法人台中市婦幼關懷成長協會推出多種口味的手工水餃等等，市集展出多元化，刺激買氣滾滾。