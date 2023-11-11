屏東榮服處促進就業合作　舉辦企業廠商代表說明會

中彰投分署「幸福啟程市集」 33家展售多元優質產品

▲中彰投分署「幸福啟程市集」今天登場， 33家被輔導單位展售多元優質產品。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.111)
▲中彰投分署「幸福啟程市集」今天登場， 33家被輔導單位展售多元優質產品。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.111)

記者金武鳯/台中報導

勞動力發展署中彰投分署今日邀集33家中彰投地區「多元就業開發方案」和「培力就業計畫」執行單位，在臺中驛鐵道文化園區舉辦「多元列車-幸福啟程市集」成果展示活動，展出特色美食、農特產品及手作商品，現場買氣熱絡，而童心太鼓隊、凡星樂團的精彩表演，以及輪盤問答等互動小遊戲，更讓小朋友玩得樂開懷，好吃好玩又好買，歡渡快樂周末。

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中彰投分署劉秀貞分署長表示，勞動部自921地震後積極推動「多元就業開發方案」，20多年來，扶持並帶動地方產業發展及在地就業機會，支持培育許多民間團體朝向社會企業發展。分署透過長期陪伴、計畫輔導及資源挹注，提供「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」執行單位最實質的幫助。

▲中彰投分署「幸福啟程市集」今日登場， 33家展售多元優質產品吸引民眾參觀採購。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.11)
▲中彰投分署「幸福啟程市集」今日登場， 33家展售多元優質產品吸引民眾參觀採購。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.11)
今天參加成果展示的「彰化縣樂林食物銀行慈善會」，理事長洪毓雯分享接受輔導３年來現況。洪毓雯說，慈善會進用的14名員工，有9名為中分署推介的弱勢族群，5名是在地中高齡，照顧的弱勢家庭從原本4個鄉鎮擴展為12個，尤其今年慈善者認養300位兒童，以「秒殺」的速度在3分鐘內完成認養，不同於過去需要長時間宣導。

洪毓雯說，該會以食物幫助貧困，透過中分署的多元管道，農漁團體及企業主動提供援助，透過計畫協助開拓營運通路、平台與宣傳媒介後，實質提升整體績效及經營管理能量，一改過去資源不穩定，營運艱辛的情況，讓該會落實在地經營並邁向永續發展的寬廣大道。

▲中彰投分署「幸福啟程市集」今日登場， 33家展售多元優質產品。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.11)
▲中彰投分署「幸福啟程市集」今日登場， 33家展售多元優質產品。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.11)
為了增加民眾對活動的體驗，主辦單位今年特別搭配活動地點臺中驛鐵道文化園區，以火車造景來佈置市集，呈現鐵道文化風情，分為「臺中購物趣」、「彰化購好呷」、「南投購好玩」三大區，讓民眾了解並支持多元、培力計畫單位用心製作的優質產品。

以致力「長期照護」及「地方社區創生」的社團法人彰化縣大愛長照服務關懷協會為例，推出布製品、麻袋提袋等產品，提供高齡長者多樣化在地就業機會，為心智障礙者提供醫療、教養及福利照顧的社團法人臺中市山海屯啟智協會，推出了木耳露及濾掛咖啡禮盒，社團法人台中市婦幼關懷成長協會推出多種口味的手工水餃等等，市集展出多元化，刺激買氣滾滾。

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