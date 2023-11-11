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PLG／P.League+聯盟公布新執行長！MOMO TV總經理鄭偉柏接任

▲P.League+今天舉辦開幕賽，新賽季轉協會制的聯盟，今日也宣布執行長由鄭偉柏接任。（圖／記者黃建霖攝）
▲P.League+今天舉辦開幕賽，新賽季轉協會制的聯盟，今日也宣布執行長由鄭偉柏接任。（圖／記者黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

P.League+今（11）日舉辦第四季開幕賽，首任會長張嗣漢接受媒體採訪，同時也宣布新執行長將由MOMOTV（台灣優視媒體科技股份有限公司）總經理鄭偉柏接任。後者表示自己也是體育的一名球迷，未來將扮演好自己的角色，讓PLG協會制正常運作。

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PLG今夏經歷了重大改組，前執行長陳建州因故下台，聯盟頓失門面，也讓內部開始有進行改革的聲音，今年球季開始之前，確定將改成協會制。

鄭偉柏說，未來P. LEAGUE+將以協會制運作，但不會是大家所想的協會制，一定會好好思考如何對6支球度做更多背景和包裝、在網路上製造聲量，並增加異業合作，「行銷上會繼續加強，協會制會在和六支球隊去做更多溝通和行銷，怎麼樣在網路上製造聲量，把PLG商業價值往上提升。」

張嗣漢是早期臺灣籃球飛人代表人物，經常於比賽中轟炸籃框。出生於臺灣、在加州Huntington Beach 長大，1982年至1986 年期間，憑藉NCAA獎學金進入加州大學柏克萊分校，張嗣漢在當時是唯一一位出生在臺灣的一級球員。此外，張嗣漢也曾於臺灣效力當時的甲組人氣球隊ー麥當勞隊（宏國隊前身），張嗣漢身為陣中頂尖球星，自然也是人氣最高的籃球員，1985年受邀參加瓊斯盃為中華男籃出戰，之後更代表中華男籃參加1987年亞錦賽，一肩扛起中華隊重責，成為80年代中華隊主戰力。當時許多球迷力搶進入中華體育館的球賽門票，就是為了一睹張嗣漢打球英姿，盛況空前，也因此後來有媒體稱他為「1980年代的林書豪」。

鄭偉柏過去擔任過多家廣播電台及節目主持人，學歷為台灣大學管理學院EMBA國際企業管理組碩士、台北藝術大學電影創作研究所碩士MFA，超過二十年媒體、網際網路、影視音產業專業資歷，歷任MOMOTV策略長、微博暨新浪娛樂台灣負責人、浪Live執行長、北京新浪網台灣事務暨記者站總監、TVBS新聞部影劇新聞總策劃等職。

▲PLG將轉型為協會制，首任會長確定為張嗣漢。（圖／PLG提供）
▲PLG將轉型為協會制，首任會長確定為張嗣漢。（圖／PLG提供）
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