PLG／P.League+聯盟公布新執行長！MOMO TV總經理鄭偉柏接任

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭偉柏說，未來P. LEAGUE+將以協會制運作，但不會是大家所想的協會制，一定會好好思考如何對6支球度做更多背景和包裝、在網路上製造聲量，並增加異業合作，「行銷上會繼續加強，協會制會在和六支球隊去做更多溝通和行銷，怎麼樣在網路上製造聲量，把PLG商業價值往上提升。」
張嗣漢是早期臺灣籃球飛人代表人物，經常於比賽中轟炸籃框。出生於臺灣、在加州Huntington Beach 長大，1982年至1986 年期間，憑藉NCAA獎學金進入加州大學柏克萊分校，張嗣漢在當時是唯一一位出生在臺灣的一級球員。此外，張嗣漢也曾於臺灣效力當時的甲組人氣球隊ー麥當勞隊（宏國隊前身），張嗣漢身為陣中頂尖球星，自然也是人氣最高的籃球員，1985年受邀參加瓊斯盃為中華男籃出戰，之後更代表中華男籃參加1987年亞錦賽，一肩扛起中華隊重責，成為80年代中華隊主戰力。當時許多球迷力搶進入中華體育館的球賽門票，就是為了一睹張嗣漢打球英姿，盛況空前，也因此後來有媒體稱他為「1980年代的林書豪」。
鄭偉柏過去擔任過多家廣播電台及節目主持人，學歷為台灣大學管理學院EMBA國際企業管理組碩士、台北藝術大學電影創作研究所碩士MFA，超過二十年媒體、網際網路、影視音產業專業資歷，歷任MOMOTV策略長、微博暨新浪娛樂台灣負責人、浪Live執行長、北京新浪網台灣事務暨記者站總監、TVBS新聞部影劇新聞總策劃等職。
更多最多PLG熱門新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁