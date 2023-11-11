Coldplay今晚高雄開唱！觀光局再次稽查　還有4旅館哄抬房價遭罰

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演唱會活動帶動高雄觀光經濟，也讓旅館住宿需求大增，但近期發現有部分不肖業者趁機哄抬房價。觀光局長高閔琳表示，高雄每逢演唱會期間，旅館住宿常一房難求，11月11日的英國天團Coldplay、梁文音兩場演唱會，市區訂房率已超過9成，部份旅館直逼滿房，大大推昇本市觀光產值，但仍發現有部分旅館業者趁機哄抬房價。
繼上一次於11月6日稽查，查獲城市商旅駁二館、城市商旅真愛館、天子閣飯店、雀客快捷高雄愛河等4家飯店旅宿業者，超出向觀光局備查房價之後。觀光局昨日再次出擊房價稽查，共稽查12家旅館，查有世奇商旅、河畔文旅、秝芯旅店駁二館、圈叉行旅4家超出房價，即依規定最高裁罰5萬元並公告。觀光局提到，後續仍會加強稽查頻率與次數，如有業者仍惡意哄抬且無改善，將連續予以裁罰決不手軟，為消費者看緊荷包，以維護本市觀光形象。
觀光局指出，依據旅館業管理規則、民宿管理辦法規定，旅館業應將其客房價格，報請地方主管機關備查，且不得收取高於備查客房價格，若向旅客收取高於備查的房價，依據《發展觀光條例》規定，將視情節輕重，主管機關得令限期改善或處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。觀光局呼籲旅宿業者訂定合理的備查房價，切勿任意哄抬售價，違者將依法裁罰，決不寬貸，並期許業者自律、共同維護旅宿市場秩序，建立起本市旅宿高品質聲譽，讓旅客可以持續回流，來高雄暢遊。
觀光局表示，為確保本市觀光業永續發展，旅宿業房價應自律訂定平假日價格，不要偏離市場行情，逢節慶連假大型活動辦理期間，旅遊人潮眾多住宿需求增加時，切勿惡意哄抬售價；再次呼籲業者應共同維護高雄觀光形象，讓觀光客在高雄度過愉快的假期。觀光局提醒，遊客出遊訂房前可至臺灣旅宿網或向觀光局查詢要入住之旅宿業是否為合法旅宿業及其核定之房價，選擇領有旅宿業登記證之合法旅館或民宿入住；若有消費爭議，可透過行政院消保處線上申訴系統及直撥「1950」專線諮詢，或向高雄市政府觀光局(07-7409802)反映。