2023高雄城市書展開幕 陳其邁：以不同角度呈現高雄
為期18天齊聚40家獨立書店70家出版社，匯聚百場質感講座及舞台表演的2023高雄城市書展今(11)日在高雄市立圖書館總館開幕，市長陳其邁表示，高雄是一個多元文化包容的城市，這次國際書展以閱讀高雄、閱讀世界為主題，希望透過不同角度、觀點，來跨越彼此的文化隔離，包含高雄在地及臺灣各地作家，分享他們在文學上淬煉，並以不同角度呈現高雄。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁回憶2005年，曾在高雄世界詩歌節朗讀曾貴海醫師創作-明日新城，當時的，而城市不斷進步，也加入更多作家觀察，陸續省思這座城市發展軌跡與未來想像。他並感謝在地作家，努力創作無形文化資產，強調高雄近年的蛻變，是文學作家不斷地運用創作，來豐富城市的文明，透過閱讀高雄、閱讀世界，運用不同語言、不同角度，跨越文化間隔閡。
陳其邁指出，閱讀有許多不同角度，從傳統書籍到網路，或是AR、讀劇等工具，都可以用來觀察這座城市、觀察世界，城市書展不僅是彙集有形書，更重要是無形、不同文化觀察角度。
陳其邁也指出，高市府也鼓勵青年參與，包含高雄圖書館、永續推動、道安會報、性平教育等方面，都有青年董事或青年委員參與，並透過不同文化觀察，如城市書展等，納入社會多元族群聲音。
陳其邁認為，文字是表象紀錄，真正重要是文學家內涵，及對城市的感情與關懷，全世界正逐漸成為一個相互依賴、相互依存的城市，從文明、宗教衝突，到永續發展，變動越來越快，也讓彼此連結越來越深。
2023高雄城市書展以高雄式與高雄味的閱讀方式連結國際，除與睽違18年的高雄世界詩歌節結合，書展更包含文學、電影、戲劇創作、美食等主題，活動企劃豐富多元，齊聚40家獨立書店70家出版社，匯聚百場質感講座及舞台表演，及帶領市民體驗傳統技藝，期盼藉以高雄人富有高雄味的書展，從在地拓展至國際，也希望民眾能持續透過購書閱讀，拾回紙上與文字的溫度，用行動大力支持喜愛的作家及創作。