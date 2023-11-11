w-inds.聽到台灣粉絲「嘶吼告白」　橘慶太笑喊：要確定耶！

日本男團w-inds.橘慶太、千葉涼平今（11）日在TICC舉辦演唱會，面對台下粉絲高喊「好帥」、「我愛你」，橘慶太突然用中文來一句「要確定耶！」引發全場歡呼，這全歸功於前一日媒體們神來一筆的教學，繼3年多前「是在哈囉」，再次以中文流行語炒熱現場氣氛，於台灣粉絲心中留下深刻印象。 我是廣告 請繼續往下閱讀 w-inds.晚間火力全開，一次帶來《Let's get it on》、《K.O》、《Bang! Bang!》等超過20首歌曲，台下也一致揮舞象徵團體的藍色手燈，以尖叫聲給予偶像肯定。當橘慶太去後台換衣服時，涼平獨自撐場，他回憶第一次來台的情景，「今天我很幸福，說到台灣，是我們第一次在海外舉辦單獨公演的地方，2003年發專輯，2004年來到台灣，20年來大家一直支持我們，謝謝。」隨後橘慶太換上一身白色帥氣西裝上台，一出場就擺出帥氣POSE，涼平笑虧他「要確定耶」，再度逗笑粉絲。▲橘慶太說中文「要確定耶」噹粉絲。（圖／COME ON JKSSP）橘慶太感恩表示：「出道到現在超過20年，感謝粉絲們到現在還是支持我們，並願意等我們這麼久，真的謝謝大家。」兩人也與大家約定明年一定會回來，甚至表演未發表過的新單曲《FAKE IT》，還開放全場粉絲盡情拍照，為演出畫下完美句點。結束「LIVE TOUR 2023 "Beyond"」台北場的演出後，w-inds.將陸續前往香港、千葉、神奈川等地開唱，最後於埼玉市文化中心結束此巡迴。橘慶太與千葉涼平預計12日離台，班機不公開。▲w-inds.第一次在海外舉辦演唱會的國家就是台灣，千葉涼平對此感激歌迷的支持。（圖／圖／COME ON JKSSP）更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁w-inds.橘慶太炫6塊肌「手腿很誘人」 千葉涼平中文嗆：要確定誒w-inds. 11月台灣演唱會售票公開！JO1、夏賢尚接力來台新莊開唱w-inds.「台灣搶唱」未發行新歌 經典曲讓4500人爆哭w-inds.把新莊體育館變夜店 龍一嗆慶太：是在哈囉？