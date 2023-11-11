國際扶輪3461地區「扶輪服務日」 2千社友宣誓倡議和平
響應世界和平紀念日，台中市國際扶輪 3461 地區逾2000名社友，今（ 11 日）在台中市民廣場舉辦「扶輪服務日」，由地區總監楊金振帶領進行和平宣誓儀式，高呼「為世界創造希望，讓和平成為可能」；另舉行「和平論壇」宣揚扶輪締造和平及防止衝突對抗的貢獻。現場也邀請33多個社福團體舉辦愛心義賣，所得全數回饋弱勢族群做公益。
記者金武鳯/台中報導
每年11月11日是世界和平紀念日，23-24年度國際扶輪年度主題是「為世界創造希望」。國際扶輪3461地區的「扶輪服務日」，集結逾二千名扶輪社友穿著白色和平鴿T恤，進行倡議和平宣誓儀式，數百集和平鴿展翅高飛，傳達和平是人類唯一選項心聲。國際扶輪呼籲全世界扶輪社友關注和平議題，並強調「建立和平的環境才是希望生根的土壤」。
另在全國大飯店舉行的「和平論壇」，邀請前參謀總長李喜明將軍講述台灣安全與不對稱戰爭，並由國立中興大學國際政治研究所的學者專家，透過烏俄戰爭、以巴衝突，及亞太區域和平議題，探討和平及防止衝突的可能性，吸引許多民眾及學生參加。
除了倡議和平外，本次扶輪服務日活動也聚焦在扶輪長期照顧的婦女、兒童及社經弱勢等族群，除了邀請三十多個社會福利團體進行愛心義賣活動，義賣所得全數回饋弱勢群族外，本次地區扶輪服務日活動剩餘款，以及物資也將捐贈台中市政府社會局公益慈善平台，以公私協力合作方式做公益，並照顧社會弱勢族群。
近年來，國際扶輪也倡導支持環境保護的公益服務，本次活動也結合阿爾發金融科技等強調ESG的企業，以及臺灣扶輪公益網「公益心、環保情」的善心理念，舉行支持環保的閒置物資募集公益服務計劃。
現場也規劃許多適合親子參與的活動，包括國中小學生寫生比賽、認識扶輪親子遊戲、根除小兒麻痺公益時尚野餐、11分區社友趣味競賽、美食小吃文青手作園遊會，也有參與爵士音樂節演出的扶輪社友進行精彩的音樂節目表演，以及各式精彩的搖滾、國樂、爵士等音樂演出。