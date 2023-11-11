柯文哲飆髒話罵陳智菡？侯友宜呵呵兩聲：這種事不會是新聞啦

2023心靈影展17日登場 倡議永續環境珍愛地球

▲2023心靈影展由文蓓蓓(中）策展，17日起10天登場，共播放17部影片，倡議永續環境珍愛地球。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.11)
▲2023心靈影展由文蓓蓓(中）策展，17日起10天登場，共播放17部影片，倡議永續環境珍愛地球。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.11)

記者金武鳯/台中報導

今天是雙11購物節，由中部地區企業與團體發起的『1111生活共好行動聯盟』，在秋紅谷舉辦「1111永續生活共好行動」，期望改變雙11瘋促銷行動，讓消費者能理性購物，倡議永續環保的綠色生活外，同步舉辦「心靈影展」，於17日起10天，共播放12部影片、5部紀錄片，藉由影片呼籲全民共同守護環境，珍愛地球。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「2023心靈影展」策展人文蓓蓓表示，在這1111的每個1，都有其重大意義。1是呼籲民眾在雙11這天，謹慎下單巷，避免大量退貨率造成包裝垃圾與運送過程的資源浪費，對環境造成了極大的負擔，加劇碳排放的問題。

還有第二個１是地球的現在與未來都屬於年輕人，年輕人不但要關心環保議題，更要督促大人們做好。再一個1是透過電影鼓勵民眾探索內心，改變觀念。第四個1則是永續守護地球，促成台灣社會永續消費觀念生根發芽。

▲2023心靈影展17日登場，今天舉辦啟動儀式，期盼藉由17部影片倡議永續環境珍愛地球。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.11)
▲2023心靈影展17日登場，今天舉辦啟動儀式，期盼藉由17部影片倡議永續環境珍愛地球。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.11)
地方稅務局沈政安局長表示， 地方稅務局在111年榮獲經濟部節能標竿獎，是當年唯一獲獎的行政機關。結合了辦公環境燈光調控、空調管理及太陽能發電的規劃，展現台中市在永續生活推動的實踐。

新聞局副局長廖炯志表示，第三屆心靈影展規劃了13部精彩電影談論永續議題，希望大家可以藉由參與心靈影展，透過觀影及座談更了解永續。資深電影導演李祐寧也指出巷，這種都市型主題影展，最棒的地方就是有一種教育內涵，他今天感覺到飽滿的生命力，有一種電影老兵帶著電影新兵一起上戰場的感覺。

今年影展為期十天共17場次放映，從五大方向出發，『人與自己』所選影片為：《療癒之旅》(為台灣首映)、《費爾的旅程》、《真實》、《天堂電影院》；『人與他人』的影片有：《瀑布》、《我想有個家》、《兔嘲男孩》、《哈勇家》；『人與自然』的影片有：《環保少女：格蕾塔》、《媽的多重宇宙》、《天氣之子》、《男人與他的海》；『與經典對話』的影片有：《心之谷》；『與台灣共好』專場影片有：《水起台灣》、《2.5X25X25 影像抗空污行動》、《一隻臺灣黑熊之死-711/568人間記事》、《解凍格陵蘭》。

為使影展活動更豐富多元，此次策展團隊特別邀請來自全台各地共二十四位的專家導師參與電影映後對談，有十二位知名導演、影評人及電影學者來參與；而在心靈導師方面，則是邀請了十二位跨領域的知名專家、老師出席。

【2023心靈影展】
相關資訊https://www.facebook.com/spiritualfilmfestival

免費索票 https://www.accupass.com/event/2310210342178399674220




國際扶輪3461地區「扶輪服務日」 2千社友宣誓倡議和平

中彰投分署「幸福啟程市集」 33家展售多元優質產品

動画冬橫町台中新光三越登場 集結八大經典作品亮相

響應2050淨零碳排 中市機車定檢明年啟動E化簡訊通知

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞