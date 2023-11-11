2023心靈影展17日登場 倡議永續環境珍愛地球

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還有第二個１是地球的現在與未來都屬於年輕人，年輕人不但要關心環保議題，更要督促大人們做好。再一個1是透過電影鼓勵民眾探索內心，改變觀念。第四個1則是永續守護地球，促成台灣社會永續消費觀念生根發芽。
地方稅務局沈政安局長表示， 地方稅務局在111年榮獲經濟部節能標竿獎，是當年唯一獲獎的行政機關。結合了辦公環境燈光調控、空調管理及太陽能發電的規劃，展現台中市在永續生活推動的實踐。
新聞局副局長廖炯志表示，第三屆心靈影展規劃了13部精彩電影談論永續議題，希望大家可以藉由參與心靈影展，透過觀影及座談更了解永續。資深電影導演李祐寧也指出巷，這種都市型主題影展，最棒的地方就是有一種教育內涵，他今天感覺到飽滿的生命力，有一種電影老兵帶著電影新兵一起上戰場的感覺。
今年影展為期十天共17場次放映，從五大方向出發，『人與自己』所選影片為：《療癒之旅》(為台灣首映)、《費爾的旅程》、《真實》、《天堂電影院》；『人與他人』的影片有：《瀑布》、《我想有個家》、《兔嘲男孩》、《哈勇家》；『人與自然』的影片有：《環保少女：格蕾塔》、《媽的多重宇宙》、《天氣之子》、《男人與他的海》；『與經典對話』的影片有：《心之谷》；『與台灣共好』專場影片有：《水起台灣》、《2.5X25X25 影像抗空污行動》、《一隻臺灣黑熊之死-711/568人間記事》、《解凍格陵蘭》。
為使影展活動更豐富多元，此次策展團隊特別邀請來自全台各地共二十四位的專家導師參與電影映後對談，有十二位知名導演、影評人及電影學者來參與；而在心靈導師方面，則是邀請了十二位跨領域的知名專家、老師出席。
【2023心靈影展】
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