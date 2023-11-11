Coldplay開唱！高捷站長林忠明又來了 捷運站歌手這次唱〈勇氣〉
英國搖滾天團Coldplay 11月11日到11月12日在高雄世運主場館開唱，陪伴民眾散場搭捷運，有「被捷運耽誤的歌手」之稱的高雄捷運橋頭糖廠站站長林忠明今（11）日再度到世運站高歌，這次準備新歌單獻給粉絲，演唱〈勇氣〉、〈那女孩對我說〉等歌曲，陪伴歌迷的等車時光。
記者鄭婷襄／高雄報導
為喜迎大批粉絲們搭乘捷運，高捷公司加派人力引導人潮、列車加密班距載運以及增派區間加班列車等多方營運措施；其中演唱會進場階段晚間17:00至19:00之間，高捷列車班距縮短至4分鐘一班，每小時運能上、下行合計最高可達30趟次，每小時可載運至少2.2萬人次；為因應散場人潮，高捷公司也將列車班距將縮短至6分鐘一班，並增派加班列車予以疏運，其中往小港方向最短班距可達3分鐘內。
林忠明在BLACKPINK、五月天演唱會都到世運站支援，陸續唱過〈藍雨〉、〈聽海〉、〈新不了情〉、〈孤星淚〉、〈心如刀割〉、〈月亮代表我的心〉等曲目，在捷運世運站高歌似乎已經成為世運主場館演唱會場外的另類「傳統」，林忠明今日則準備〈勇氣〉、〈那女孩對我說〉等歌曲，等候的歌迷也舉手搖擺唱和，跟他擊掌、握手，稱讚這位「捷運歌手」的好歌喉。