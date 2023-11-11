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3度登108層刀梯弘揚道教 女學士繼承衣缽成女道士

▲蕭晏渝3度登108層刀梯弘揚道教，今由會長蕭道賢授旗，擔任今年武考會醮主持。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.11)
▲蕭晏渝3度登108層刀梯弘揚道教，今由會長蕭道賢授旗，擔任今年武考會醮主持。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.11)

記者金武鳯/台中報導

中國武當道教太玄法師協會，今天舉辦第25屆「上登108層刀梯」法師武考醮會，吸引10餘人報考。51歲蕭晏渝由創會會長蕭道賢授旗，正式承接衣缽，主持今年武考道務。畢業於逢甲大學會計系的蕭晏渝，三度攀登刀梯通過法師武考，接棒成為女道長，將力推道學研習，培植更多道教法師人才，為善信服務。

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中國武當道教太玄法師協會於民國93年成立，創會長蕭道賢以培植道教法師人才為旨，帶領眾弟子傳承道教傳統文化，至去年民國111年，已主辦24屆「上登108層刀梯」法師武考醮會，為臺灣各宗派舉辦上登刀梯最多的單位，所訓培奏職或晉陞法師，並辦理於祖庭-武當山道教協會的皈依傳度認證道子逾千人。

▲現年51歲蕭晏渝三度攀登108層刀梯弘揚道法。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.11)
▲現年51歲蕭晏渝三度攀登108層刀梯弘揚道法。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.11)
本屆醮會由台中聖和真武宮主持蕭晏渝擔任主任委員統籌。61年次的蕭晏渝畢業於逢甲大學會計系，進入職場歷練20多年，擔任財務及管理職。民國107年開始加入丈夫自營建材五金事業打拼。蕭晏渝自幼跟隨父親蕭道賢，與母親聖和真武宮宮主的宗教信仰薰陶，之後投拜台中聖和真武宮。

三年前，蕭晏渝有感於父母年事已高，為分擔道務，積極參與宮務與協會會務，蒙宮內主席  北極玄天上帝派命擔任聖和真武宮主持。蕭晏渝主持曾多次參加上登108層刀梯武考，先後獲得庚子科榜眼、辛丑科探花榮耀。

蕭道賢為武當玄武派第十四代宗主，並開創太玄宗壇，為五術道法傳授及道教科儀演揚。去年6月並將此壇壇主之位傳承於蕭主持，為太玄宗壇第二代壇主。今年更受玉帝玉旨派任擔任本次上登刀梯醮會之主任委員，可說是為其父開辦24屆刀梯醮會圓滿後，開啟傳承其道務之路。

本屆武考醮會今天舉辦，除了法師登梯考校之外，現場開放一般善信民眾進行鑽刀梯下、過劍橋活動，期盼藉由過劍橋除煞，達到消災避難目的。今年報名參加上登刀梯武考約有10多位，其中也有非宗教界的一般人士，雖然人數較往年為少，但蕭主持知道在承接傳承的路上，初期是辛苦的，需要時間努力耕耘。未來，希望在本會蕭青嵐理事長領導下，除了舉辦刀梯武考外，將規劃推辦道學研習，以培植更多道教法師人才，進而為善信服務。


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