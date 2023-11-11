3度登108層刀梯弘揚道教 女學士繼承衣缽成女道士

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本屆醮會由台中聖和真武宮主持蕭晏渝擔任主任委員統籌。61年次的蕭晏渝畢業於逢甲大學會計系，進入職場歷練20多年，擔任財務及管理職。民國107年開始加入丈夫自營建材五金事業打拼。蕭晏渝自幼跟隨父親蕭道賢，與母親聖和真武宮宮主的宗教信仰薰陶，之後投拜台中聖和真武宮。
三年前，蕭晏渝有感於父母年事已高，為分擔道務，積極參與宮務與協會會務，蒙宮內主席 北極玄天上帝派命擔任聖和真武宮主持。蕭晏渝主持曾多次參加上登108層刀梯武考，先後獲得庚子科榜眼、辛丑科探花榮耀。
蕭道賢為武當玄武派第十四代宗主，並開創太玄宗壇，為五術道法傳授及道教科儀演揚。去年6月並將此壇壇主之位傳承於蕭主持，為太玄宗壇第二代壇主。今年更受玉帝玉旨派任擔任本次上登刀梯醮會之主任委員，可說是為其父開辦24屆刀梯醮會圓滿後，開啟傳承其道務之路。
本屆武考醮會今天舉辦，除了法師登梯考校之外，現場開放一般善信民眾進行鑽刀梯下、過劍橋活動，期盼藉由過劍橋除煞，達到消災避難目的。今年報名參加上登刀梯武考約有10多位，其中也有非宗教界的一般人士，雖然人數較往年為少，但蕭主持知道在承接傳承的路上，初期是辛苦的，需要時間努力耕耘。未來，希望在本會蕭青嵐理事長領導下，除了舉辦刀梯武考外，將規劃推辦道學研習，以培植更多道教法師人才，進而為善信服務。