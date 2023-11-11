Coldplay高雄開唱 陳其邁親自督軍散場疏運秩序
英國搖滾天團Coldplay 11月11日到11月12日在高雄世運主場館開唱，散場的時候，高雄市長陳其邁更特地到現場視察散場人潮的接駁及疏散狀況，並跟歌迷打招呼。
記者鄭婷襄／高雄報導
交通局說明，世運主場館是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地，預估場內外人數將逾8萬人，為因應演唱會散場人潮眾多，高雄市交通局已規劃捷運及台鐵加密班次、免費接駁車服務，晚間21時至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站／台鐵新左營站」散場接駁車服務；高捷公司則將列車班距將縮短至6分鐘一班，並增派加班列車予以疏運，其中往小港方向最短班距可達3分鐘內。
高雄市長陳其邁說，Coldplay跟BLACKPINK雖然年齡層不同，但來自高雄的人潮大概是16-17%，跟台北差不多，換句話說樂迷除了從六都，還有其他各地來的分佈狀況跟BLACKPINK也差不多。
尤其很多東南亞的旅客特別來到高雄，所以在高雄留夜的人數來估算大概也會超過一半以上，換句話說，到旅宿業者住宿的人數也會將近4萬人左右，這兩天高雄會非常熱鬧，也提醒樂迷要提早出門，高雄也有精心準備在各地精采的節目。