超越BLACKPINK！Coldplay演唱會場內外擠84000人 82分鐘完成疏運
英國搖滾天團Coldplay酷玩樂團昨（11）日於高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引大量樂迷湧入，根據AI大數據即時系統，現場場內外同時間最高人數一度達84858人，超越今年三月份BLACKPINK演唱會的人數，創下世運主場館的紀錄；高雄市長陳其邁晚間也親至主場館應變中心視察疏運準備工作，民眾進、離場秩序良好，演唱會於10時05分結束，於11時27分完成疏運，費時82分鐘。
記者鄭婷襄／高雄報導
據高雄捷運公司統計，昨天搭乘捷運從R17世運站出站前往演唱會場的人數預估超過3萬人次，全日28.6萬人次。往返高鐵左營站接駁車載運8340人次，整體公共運輸使用率約57 %。
交通局表示，昨日捷運世運站以3分鐘密集班距進行疏運，單日累積運量為28.6萬人。演唱會散場時更加派40輛接駁車投入疏運直達左營高鐵站、捷運高雄車站。演唱會整體疏運狀況良好，於晚間11時27分前順利疏散完成，於82分鐘內順利完成疏運，感謝民眾配合交通宣導及疏運措施，讓演唱會交通疏運圓滿達成。
交通局也提醒，Coldplay酷玩樂團連唱兩天，預期12日人潮與11日相近，場內外人數超過8萬4千人。因應場域周邊交通管制，「多搭車、多走路、不開車」是最聰明的選擇，捷運紅線及橘線高雄捷運公司已提高疏運量能，世運與高鐵站／台鐵新左營站間，樂迷可利用免費接駁專車往返。此外，高鐵左營站與主場館兩地步行時間約25分鐘，不用排隊等捷運或接駁車，與三五好友一起沿著左楠路東側步行也是相當好的體驗，歡迎樂迷多加利用。