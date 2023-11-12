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S Hotel確定改名！是否正式切割大S　公關代汪小菲回應了

▲S Hotel確定換新名字，被聯想向大S切割，公關代汪小菲回應。（圖／NOWnews資料照）
▲S Hotel確定換新名字，被聯想向大S切割，公關代汪小菲回應。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

汪小菲2017年以愛妻大S為名斥資3.5億打造S Hotel，兩人離婚後，飯店近日確定改名為MGallery（中文名：美憬閣），汪母張蘭得知後大讚：「真棒！工作中的小菲太帥了！牛牛的！」被問及更名是否正式向大S切割，MGallery公關強調，與汪小菲私生活沒有關係。

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▲汪小菲親口證實S Hotel換新名字。（圖／翻攝自汪小菲微博）
▲汪小菲親口證實S Hotel換新名字。（圖／翻攝自汪小菲微博）
S Hotel先前一度傳出要改名為「菲行商旅」，近日汪小菲在直播中透露，飯店決定加入全世界最大飯店管理集團之一的雅高集團，「以『美憬閣』的名字，英文就是『MGallery』這個名字重新的再給大家提供更好的服務」，據《TVBS》報導，求證飯店公關，對方表示會改名是因為加入新的集團，跟老闆的私生活無關。

▲汪小菲這幾天返台，都住在S Hotel。（圖／記者侯家瑜攝）
▲汪小菲回台探親都住在S Hotel，如今飯店將改名為MGallery。（圖／NOWnews資料照）
汪小菲10月初直播時脫口對大S還有愛，反問：「復婚不好嗎？」事後解釋聽見大S在電話中一直咳嗽，說自己身體不好、不行了，「我怕她死，你知道嗎？她有三長兩短你覺得我過得去嗎？」甚至還疑似一度哽咽，強調是擔心前妻有生命危險，不是戀愛腦。

對於又提復合被大S經紀人罵「別一邊詆毀一邊示愛」、以愛之名捏造不實，企圖干擾法庭審理，汪小菲極度不悅，命對方3天內道歉未果，提出加重誹謗告訴，對此，大S經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「一切就交給律師團隊處理，我不擔心。」

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