「最美方塊海攝影」獲獎揭曉 最佳人氣獎票選13日開跑

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金獎《格》蘇慈容、銀獎《井井有方》陳貫臺、銅獎《魔術方塊》陳竑任，以及佳作《自然美的風景》王國良、《吐息》余鄭宏、《踏浪．方塊海》鄭傑文、《等待方塊海》韓偉成、《行不逾方》劉呈瀚。
第二階段最佳人氣獎票選期間為11月13日上午10時起至18日零時止，歡迎前往「莒光海洋觀光年」FB粉絲專頁（https://reurl.cc/L620e4）踴躍投票，從5件入圍作品中選出心目中最佳作品，在該作品下指定留言「我最愛的莒光方塊海美景」，即完成投票。
鄉公所表示，票選期間獲得最多指定留言數的作品，即為最佳人氣獎，可獲得新台幣3仟元獎金。由評審委員評選出的5件最佳人氣獎入圍作品有（以投稿順序排序）《專屬西莒的魔術方塊》陳郡如、《輕輕的，慢慢的》邱子芸、《我愛方塊海》林泓帆、《OceanX in Xiju》朱振松、《想。你眼中的方塊海》蔡佳蓉。
莒光鄉公所表示，8件專業評選得獎名單及作品，已同步刊登於FB粉絲專頁及活動網站（https://reurl.cc/2EabRa），最佳人氣獎作品也將在網路票選結束後刊登，歡迎前往查詢、觀賞。莒光坤坵沙灘不僅擁有世界級奇景方塊海自然景觀，蛇島與潮間帶更孕育有豐富生態，來馬祖旅遊記得跳島莒光，親自探尋領略其魅力！