美商界將與習近平共進晚宴　蓋拉格批戰略愚蠢

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蓋拉格（Mike Gallagher）應邀出席活動，在王丹陪同下入場，與在場人士寒暄後，上台表達對民運的支持。
他說，中國打造全球最強海軍軍力，企圖入侵或封鎖台灣，許多華府的中國觀察家認為，台海可能是21世紀最重要戰場，其實這並非中共真正的想法，習近平的想法是「戰爭已開始」，稱之為認知作戰、打心理戰術。
媒體報導，習近平出席APEC會議期間，將與美國商界菁英共進晚餐，知情人士稱，「企業可以花4萬美元（約新台幣130萬元）購買一桌8個座位，外加習近平那桌的1個座位」。
蓋拉格批評，花費4萬美元為了和習近平吃頓晚餐，「對話要怎麼進行？」是要談「菲力牛排不夠嫩」，還是「中國關押百萬維吾爾穆斯林」。
蓋拉格表示，商界如果認為不去批評中共便可以幫企業降低供應鏈成本，這只是在拖延時間，日後必須承受更大的痛苦來解決問題，中國問題特別委員會一再釋出訊息，要商界認真看待在中國經商的風險。
被問及美中是競爭關係還是敵對關係，蓋拉格回應，「中共是自由的敵人…我們的敵人不是中國人，是共產黨，是黨的領導階層」。
蓋拉格提到，委員會將採取行動，切斷美國流向中國軍事和技術領域的資金，還要禁止短影音分享應用程式TikTok，如此一來中共才無法利用這個平台作為宣傳的武器，最後還必須在關鍵領域如礦物上找回經濟獨立。
關於美國財政部長葉倫（Janet Yellen）談到「與中國經濟不該脫鉤」的說法，蓋拉格則表示，「關鍵領域應該要脫鉤」，減少對中國依賴；他也批評美國政府的「殭屍外交」，表示政府應從失敗中學到教訓，而非像葉倫一樣繼續錯誤下去。
中國外交部日前表示，習近平將於14日至17日出席亞太經濟合作組織（APEC）會議；白宮證實，美國總統拜登（Joe Biden）將於15日與習近平進行雙邊會談。
日前，蓋拉格為首的13名共和黨籍成員聯名致函拜登，呼籲他要求習近平達成「中國問題特別委員會」的10項訴求，展現北京與華府改善關係的誠意，當中包括停止所有台海軍事行動，以及釋放和撤銷對47名香港泛民主派人士的告訴。
蓋拉格今天強調，來到舊金山就是為了傳達另一種聲音，即滿足像習近平這樣的獨裁者不僅道德上有錯，戰略上也很愚蠢。（編輯：張芷瑄）1121112