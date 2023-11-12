MLB／大都會超狂條件招募大谷翔平 老闆霸氣喊話:買俄勒岡州送你
美國職棒MLB洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，已成為自由球員，他並沒有接受天使隊開的報價，而是尋求更多意見轉戰他隊。許多球隊對大谷有著濃厚的興趣，包含道奇、巨人、水手、大都會、教士、遊騎兵、紅襪等隊，都傳出將努力爭取大谷翔平加盟，而大都會隊老闆提出的「不尋常條件」，也成為熱門話題。
實習記者陳品翔／綜合報導
根據日媒奇摩體育報導，美媒節目主持人日前在節目裡，解釋了大谷翔平加入大都會隊的好處。「如果我們能獲得大谷，那真是再完美不過了，大都會萬富翁老闆Steve Cohen，將為大谷買下俄勒岡州，並表示會把整個西海岸州交給大谷。他同時也向大谷信心喊話：「首先，我知道你喜歡西海岸，但是別擔心，棒球賽季在東海岸舉行時，天氣也很好，不會太冷。」
談到了大谷翔平的投球和打擊能力，這應當也會是選擇轉會最終目的地時，一個相當重要的條件，主持人說到：「最後，你可以在大都會隊做任何你想做的事情。如果你想打擊，他們就會讓你打擊，如果你傷癒後想投球，他們也會讓你投球。這一切都取決於自己。」
而根據外界預測合約的最終總價，傳聞將落在5億至6億美元之間，他說：「告訴我你想要的金額。Cohen先生會支付。」「你可以在西海岸成為超級巨星，但只有在東海岸你才能成為真正的超級巨星。翔平，來大都會隊吧。一切都會為你解決，你不會後悔的。」「如果天氣變冷時你想返回某個州，那麼俄勒岡州或華盛頓州就是你的。」