Jabra旗艦藍牙耳機上市！Elite 10高階、Elite 8 Active軍規認證
耳機品牌Jabra發表兩款全新真無線高階藍牙耳機，定位旗艦的Elite 10，搭載杜比音效，首度支援杜比頭部追蹤（Dolby Head Tracking）技術；Elite 8 Active則有軍規認證，專為高強度運動、戶外環境打造。
實習記者曾郁淇／綜合報導
Jabra推出最新Elite 10，是Jabra首款採用杜比頭部追蹤技術的耳機，開啟模式之後，耳機會隨著使用者頭部轉動，自動調整並鎖定音效方向，增加臨場感與真實感。
此外，Elite 10使用高階主動降噪技術（ANC），業者透露與前代產品相比，降噪效果可達2倍以上。Elite 10續航力約6小時，搭配可無線充電的充電盒，使用可延長至27小時。機身顏色共有可可棕、奶油白、鈦黑色、鏡面黑4款新色，售價8990元。
另一款新亮相的運動系列Jabra Elite 8 Active，定位明確便是為戶外運動族而生，共通過9項軍規檢測，包括耳機、充電盒分別具備IP68及IP54防塵防水。另可達到水下1.5公尺深度完全防水，亦能承受濕度、高溫、雨水及高海拔等極端環境。
在音質部份，Elite 8 Active搭載杜比音效、主動降噪技術，可依所在環境自動調整降噪性能。通透模式則可在過濾風聲干擾的同時，聽見街上的交通狀況，確保使用者的安全。
華為近期則推出兩款新藍牙耳機，FreeBuds Pro 3主打極致聲學體驗，具備智慧動態降噪，售價6490元；另一款FreeBuds SE 2輕盈小巧，強調續航力特性，充電10分鐘可聆聽3小時，充滿電後最多可支援40小時，售價1490元。