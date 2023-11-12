婁峻碩花上百萬求婚焦凡凡！是被瘦子、KID逼的 高爾宣也想婚了
高爾宣昨（11）日於台北流行音樂中心的個人首場大型演唱會「2023 高爾宣 OSN－CTRL+N 『新視界』」，演唱會上邀來近來剛升格準人夫的婁峻碩擔任嘉賓，還被對方「催婚」，高爾宣也大方答應，「好，可以。」演唱會結束後，兩人也接受訪問，婁峻碩透露求婚原因，是被瘦子、KID逼的，他自爆花了百萬來求婚。
記者吳雨婕／綜合報導
婁峻碩日前在馬爾地夫與交往6年多的焦凡凡求婚成功，他笑說半年前就開始準備求婚計畫，鑽戒、焦凡凡兩個好友的機票、飯店，都是由他支付，零零總總加起來總共花了上百萬，而他會想要求婚的原因，是來自已升格人夫、人父的瘦子、KID，「這兩個大哥狂逼，時不時就說（求婚）。」婁峻碩分享，在求婚前還差點因為過程繁雜，差點惹毛焦凡凡，雖然已經求婚了，但目前兩人以賺錢為主，考慮挑日期登記結婚，至於生小孩的事，則是一切順其自然。
至於高爾宣談到何時要與芮德結婚，他表示有在安排，但不想讓女友知道，也不是受到婁峻碩影響才有這個想法，「人生大事不能被影響，照著自己的節奏。」他也感性告白芮德，因為這場演唱會芮德幫忙很多，直言女方扛起很多事，卻沒有任何負面情緒，「她很堅強，這樣更知道她的努力，我會跟她說休息一下，她就會叫我才要休息。」
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