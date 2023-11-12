癌末軍犬出最後任務！回程搭機聽到「驚喜廣播」　乘客全獻上喝采

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綜合外媒報導，卡亞(Kaya)是一隻德國牧羊犬，牠在2014年成為美軍軍隊服務犬，退役海軍陸戰隊軍人李勒（Cole T. Lyle）則是牠的領犬人，一人一犬就這樣共同生活了10年多，李勒更常常為奔波演講，就是為了替其他退伍同胞爭取擁有服務犬的福利。
沒想到這樣幸福的生活卻出現了變故，2023年初卡亞在看獸醫時，被診斷出無法治癒的癌症，主人李勒知曉後相當失落，但仍決定振作起來，帶著卡亞在最後的時間到各地遊歷，並在牠狀態允許的情況下，繼續執行演講推廣任務。
就在近期，卡亞執行生涯最後一趟任務後，準備與李勒搭機回家，不過搭上飛機的卡亞已經相當虛弱無力，只能癱在座艙地板上。此時機長卻開始廣播，講述起卡亞一生的功績時，機艙內所有乘客都為牠獻上喝采、鼓掌。沒想到此時本來已經虛弱無力的卡亞，在聽到乘客們的掌聲後，仍然眼神散發光芒並抬起頭，接受眾人的喝采，享受著這個屬於牠的榮譽表揚時刻，這段影片也讓大批網友流下熱淚。
而在這趟最後的任務結束後的隔日，卡亞因為病情加劇，在睡夢中前往了天堂。李勒也坦言，當時自己已經知道卡亞的時間就快到了，雖然心情沉重，但仍十分感謝機長當天給的廣播驚喜，以及乘客們的喝采，讓卡亞帶著眾人的祝福離開。