柯是否為太陽花道歉無關宏旨　邱顯智：重點是跟正毅兄弟成盟友

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邱顯智舉例，就像柯文哲毫不避諱跟黑金黑道多次巧遇、站台，重點也不是什麼更生人的參政權，而是柯文哲就是要這些黑金份子的組織動員力跟金援，「關鍵就是權力兩個字，價值關懷跟他完全絕緣，什麼冠冕堂皇的說詞，當笑話聽聽就好。」
王婉諭則說，不論是道歉還是請益，柯文哲找蔡正元談太陽花，就是徹頭徹尾的請鬼拿藥單。「蔡正元是誰？或許很多年輕朋友已經忘記、不清楚了。沒關係，我來幫大家喚醒記憶：蔡正元就是十年前開始的『新政治』浪潮中，大家最痛恨的舊政客。」
王婉諭說明，擔任國民黨籍立法委員期間，蔡正元反對太陽花、力挺服貿、支持媒體壟斷、捍衛國家暴力、鼓吹兩岸統一，基本上，蔡正元完全站在任何進步價值的對立面；更不用說，因為他在立法院中糟糕的表現，不僅只看黨意投票，甚至出席率吊車尾，讓他成為 2014 年時，公民團體與後來加入時代力量的許多夥伴，共同決議要「割闌尾」的第一個目標，「腐敗、退步、黑金，就是蔡正元的代名詞。」
王婉諭表示，這樣的舊政客，與柯文哲過去高舉的新政治價值，完全徹底牴觸。她質疑，「請教柯文哲主席，為了選舉，跟「正毅兄弟」站在一起，就是你可以做到的價值交換嗎？當年力挺太陽花、力挺「割闌尾」，甚至不惜多次與蔡正元交鋒的柯市長，如今已經成為過去式了嗎？請問柯主席，你認同蔡正元，和他背後所代表的價值選擇嗎？」
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