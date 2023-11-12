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跟Joeman分手後「非常崩潰」！妮婭過半年首發聲　曝情傷恢復過程

▲而昨（11）日妮婭也首度以影片方式，訴說雙方分手後的心路歷程，坦言自己已經「從一個非常崩潰的狀況」，逐漸恢復到穩定的狀態。（圖／YT@Niya 妮婭）
▲而昨（11）日妮婭也首度以影片方式，訴說雙方分手後的心路歷程，坦言自己已經「從一個非常崩潰的狀況」，逐漸恢復到穩定的狀態。（圖／YT@Niya 妮婭）

記者潘毅／綜合報導

知名百萬YouTuber Joeman近期捲入「大麻」煩，讓外界也更加好奇他與前女友Niya（妮婭）雙方分手的過程。而昨（11）日妮婭也首度以影片方式，訴說雙方分手後的心路歷程，坦言自己已經「從一個非常崩潰的狀況」，逐漸恢復到穩定的狀態。

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知名百萬YouTuber Joeman今年元旦認愛正妹實況主妮婭，而兩人在過去已經低調交往2年之久，不過Joeman在今年7月10日時公開宣布，雙方快3年的感情已經宣告結束。

妮婭也在昨（11）日，首度談論對這段感情的心聲，她表示自己是戀愛腦，一旦交了男朋友，另一半就是她的全世界，「必須老實說這件事情並不是一個好現象」，並坦言自己與Joeman長達近3年的感情結束時，剛分手那段時間其實非常崩潰。

▲ Joeman和妮婭宣布三年情斷，不少粉絲感到非常可惜。（圖/Joeman臉書）
▲ Joeman在今年7月10日宣布，和妮婭三年情斷，不少粉絲感到非常可惜。（圖/Joeman臉書）
妮婭坦言，分手初期自己的思考方式變得極度跳躍，理性、感性間波動極大，不斷響起交往時的細節，認為若做出改變會不會有繼續走下去的機會，而為了擺脫這段「自我崩潰的狀態」，妮婭決定以工作填滿自己的生活，剛分手的前兩個月，就狂接了30個案子。

忙碌了一陣子後，妮婭開始大量社交，找朋友吃飯、逛街等等，只要有朋友找就出門，梅活動也會主動鳩朋友，玩了一段時間後，成功回歸「一個人的狀態」，再搭配上運動，終於擺脫失戀陰霾。

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