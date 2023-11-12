南投秘境「牛眠埔里」無邊際泳池IG爆紅　秒飛峇里島一泊二食開箱

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「牛眠埔里The Bal'e Villas」擁有4500坪的遼闊景致，直接從印尼峇里島空運來台火山岩石建材、手工藤編製品等，打造視野極佳的Villa房間及發呆亭；園內還種植整片扶桑花、雞蛋花、天堂鳥等植物，碩大花型搭配各種鮮豔顏色，讓人沉浸在原汁原味的南洋風情裡，徜徉在南投山城的蔥鬱美景中。
三層樓的主建築只設計了4款房型共14個房間，「湯池美景雙人房」約23坪擁有大客廳及寬敞臥室，不只有可看到陽台的蛋形石材浴缸，還有戶外陽台浴池可美美泡湯。
穿過每戶獨立的小花園，走進有雙人、四人房之分的43坪「Villa花園房」，同樣搭配藝術畫作與木雕的靜心雅緻空間仍顯開闊舒適，最吸睛的便是能在花園裡泡澡的半戶外衛浴空間，襯托著龜背芋等植栽，搭配乾濕分離的衛浴設備，一秒置身在南洋海島。
而最頂級的「VIP花園四人房」共有86坪超大空間，廣闊客廳、舒適遊憩室，搭配風格承自Villa花園房型的對稱雙房雙衛浴設計，靈感源自飯店連通房規格的巧思，讓一家人或三五好友住在一起又能保有私密空間；業者還透露，未來將規劃房內擁有獨立泳池的6座獨棟Villa。
「牛眠埔里The Bal'e Villas」主打一泊二食，搭配地中海風味早餐及The Bale私廚套餐，早餐有義大利黑松露風味炒蛋等3款雞蛋料理，嫩煎埔里紅玉雞腿搭刺蔥香料醬汁、低溫舒肥香草鮭魚搭地中海風味醬汁、紋燒美國冷藏Choice肋眼牛排共6款餐點可選。
晚餐則吃得到季節鮮魚主廚風味醬汁、熟成胭脂櫻桃鴨 馬德拉刺蔥鴨骨汁、嫩煎美國Choice無骨牛小排 黑松露自然醬汁共3款主餐，搭配武界牛番茄牛肉蔬菜湯、磯煮鮑魚 茭白筍 柚子胡椒醬等前菜湯品與歐式麵包及提拉米蘇甜點。現在入住還有全新推出的「彩虹沐浴鹽」手作DIY可體驗。
若從北部出發造訪「牛眠埔里The Bal'e Villas」，推薦還能就近參觀「Cona's妮娜巧克力夢想城堡」，換穿中古世紀洛可可貴族服飾，進入歐風童話故事，體驗巧克力風味迷人的DIY活動並品嚐美味甜品。