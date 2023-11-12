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南投秘境「牛眠埔里」無邊際泳池IG爆紅　秒飛峇里島一泊二食開箱

▲南投秘境「牛眠埔里The Bal'e Villas」無邊際泳池IG爆紅，蔡依林、周杰倫、王陽明都入住。秒飛峇里島的南洋渡假氛圍，一泊二食實拍開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲南投秘境「牛眠埔里The Bal'e Villas」無邊際泳池IG爆紅，蔡依林、周杰倫、王陽明都入住。秒飛峇里島的南洋渡假氛圍，一泊二食實拍開箱。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

南投超美秘境「牛眠埔里The Bal'e Villas」，愜意入住充滿綠意的小山谷，卻擁有高空自然美景的無邊際泳池在IG爆紅，難怪連天后蔡依林都愛到拍美照打卡，周杰倫、王陽明攜帶全家一起入住。讓人秒飛峇里島的南洋渡假氛圍，一泊二食實拍開箱。

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曾被暱稱「全台最難訂的民宿」，南投超美秘境「牛眠埔里The Bal'e Villas」，座落於南投埔里地標「牛眠山」而得名。創辦人吳先生熱愛峇里島，而在老吳先生擁有的這塊土地，打造「台版峇里島」。

▲居高臨下的發呆亭，愜意坐擁山巒美景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲居高臨下的發呆亭，愜意坐擁山巒美景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲融入海島建築特色的「牛眠埔里」，採用石材與木作營造開放式空間，舒心自在俯拾即是。（圖／記者蕭涵云攝）
▲融入海島建築特色的「牛眠埔里」，採用石材與木作營造開放式空間，舒心自在俯拾即是。（圖／記者蕭涵云攝）
「牛眠埔里The Bal'e Villas」擁有4500坪的遼闊景致，直接從印尼峇里島空運來台火山岩石建材、手工藤編製品等，打造視野極佳的Villa房間及發呆亭；園內還種植整片扶桑花、雞蛋花、天堂鳥等植物，碩大花型搭配各種鮮豔顏色，讓人沉浸在原汁原味的南洋風情裡，徜徉在南投山城的蔥鬱美景中。

▲天后蔡依林一張美照，就讓「牛眠埔里The Bal'e Villas」在IG爆紅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲天后蔡依林一張美照，就讓「牛眠埔里The Bal'e Villas」在IG爆紅。（圖／記者蕭涵云攝）
明明是愜意入住綠意盎然的小山谷，「牛眠埔里The Bal'e Villas」卻擁有高空美景的無邊際泳池，曬太陽戲水還能遠眺藍天白雲襯托的山景，或在池畔來個悠閒日光浴，被大自然環抱的療癒放鬆感，難怪連天后蔡依林都愛到拍美照打卡，周杰倫、王陽明攜帶全家一起入住。

▲「牛眠埔里The Bal'e Villas」每一間房，都能享受戶外泡湯的樂趣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「牛眠埔里The Bal'e Villas」每一間房，都能享受戶外泡湯的樂趣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲23坪「湯池美景雙人房」，平日優惠房價14300元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲23坪「湯池美景雙人房」，平日優惠房價14300元。（圖／記者蕭涵云攝）
三層樓的主建築只設計了4款房型共14個房間，「湯池美景雙人房」約23坪擁有大客廳及寬敞臥室，不只有可看到陽台的蛋形石材浴缸，還有戶外陽台浴池可美美泡湯。

▲「Villa花園房」可在房內花園輕鬆泡澡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Villa花園房」可在房內花園輕鬆泡澡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲43坪「Villa花園房」平日雙人房16800元、四人房26600元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲43坪「Villa花園房」平日雙人房16800元、四人房26600元。（圖／記者蕭涵云攝）
穿過每戶獨立的小花園，走進有雙人、四人房之分的43坪「Villa花園房」，同樣搭配藝術畫作與木雕的靜心雅緻空間仍顯開闊舒適，最吸睛的便是能在花園裡泡澡的半戶外衛浴空間，襯托著龜背芋等植栽，搭配乾濕分離的衛浴設備，一秒置身在南洋海島。

▲「VIP花園四人房」86坪大空間，平日優惠房價31800元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「牛眠埔里The Bal'e Villas」遠離喧囂，被山城綠意環抱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「VIP花園四人房」86坪大空間，平日優惠房價31800元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「VIP花園四人房」86坪大空間，平日優惠房價31800元。（圖／記者蕭涵云攝）
而最頂級的「VIP花園四人房」共有86坪超大空間，廣闊客廳、舒適遊憩室，搭配風格承自Villa花園房型的對稱雙房雙衛浴設計，靈感源自飯店連通房規格的巧思，讓一家人或三五好友住在一起又能保有私密空間；業者還透露，未來將規劃房內擁有獨立泳池的6座獨棟Villa。

▲穿透性十足的空間，綠意山景隨時映入眼簾。（圖／記者蕭涵云攝）
▲穿透性十足的空間，綠意山景隨時映入眼簾。（圖／記者蕭涵云攝）
▲互不打擾的發呆亭與無邊際泳池，想親山、近水，各擁美好。（圖／記者蕭涵云攝）
▲互不打擾的發呆亭與無邊際泳池，想親山、近水，各擁美好。（圖／記者蕭涵云攝）
「牛眠埔里The Bal'e Villas」主打一泊二食，搭配地中海風味早餐及The Bale私廚套餐，早餐有義大利黑松露風味炒蛋等3款雞蛋料理，嫩煎埔里紅玉雞腿搭刺蔥香料醬汁、低溫舒肥香草鮭魚搭地中海風味醬汁、紋燒美國冷藏Choice肋眼牛排共6款餐點可選。

▲早餐共6款雞腿、鮭魚、牛排等主餐選擇多元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲早餐主食選擇多元，除了大家熱愛的雞蛋料理，也有牛排、鮭魚排可選。（圖／記者蕭涵云攝）
▲還貼心供應埔里特色鹹油條，想吃不用舟車勞頓去排隊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲還貼心供應埔里特色鹹油條，想吃不用舟車勞頓去排隊。（圖／記者蕭涵云攝）
晚餐則吃得到季節鮮魚主廚風味醬汁、熟成胭脂櫻桃鴨 馬德拉刺蔥鴨骨汁、嫩煎美國Choice無骨牛小排 黑松露自然醬汁共3款主餐，搭配武界牛番茄牛肉蔬菜湯、磯煮鮑魚 茭白筍 柚子胡椒醬等前菜湯品與歐式麵包及提拉米蘇甜點。現在入住還有全新推出的「彩虹沐浴鹽」手作DIY可體驗。

▲晚餐也有牛排、鴨胸等主餐搭配埔里小農蔬菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲晚餐也有牛排、鴨胸等主餐搭配埔里小農蔬菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲南投無花果舒肥雞肉沙拉，清爽開胃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲南投無花果舒肥雞肉沙拉，清爽開胃。（圖／記者蕭涵云攝）
若從北部出發造訪「牛眠埔里The Bal'e Villas」，推薦還能就近參觀「Cona's妮娜巧克力夢想城堡」，換穿中古世紀洛可可貴族服飾，進入歐風童話故事，體驗巧克力風味迷人的DIY活動並品嚐美味甜品。

▲全新「彩虹沐浴鹽」手作DIY體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新「彩虹沐浴鹽」手作DIY體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台版峇里島「牛眠埔里The Bal'e Villas」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台版峇里島「牛眠埔里The Bal'e Villas」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲南投埔里知名歐風景點「Cona's妮娜巧克力夢想城堡」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲南投埔里知名歐風景點「Cona's妮娜巧克力夢想城堡」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲換穿中古世紀貴族服飾，到城堡體驗巧克力DIY。（圖／記者蕭涵云攝）
▲換穿中古世紀貴族服飾，到城堡體驗巧克力DIY。（圖／記者蕭涵云攝）

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