吸引大量樂迷湧入！英國搖滾天團Coldplay演唱會一度達八萬多人

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張淑娟說，11日為Coldplay演唱會首日，為順利疏運全台各地湧入之樂迷，高雄市長陳其邁到世運主場館指揮中心督軍疏運工作，增派人員加強引導民眾至捷運世運站搭乘，增開捷運區間車，加密捷運班距至3分鐘，並加派散場接駁車，將歌迷快速載運至高鐵左營站轉搭高鐵、台鐵，交通局透過捷運公司起迄資料分析後，亦指示增開散場接駁車前往捷運巨蛋站。
張淑娟指出，11日捷運世運站以3分鐘密集班距進行疏運，單日累積運量為28.6萬人，演唱會散場時更加派40輛接駁車，投入疏運直達左營高鐵站、捷運高雄車站，演唱會整體疏運狀況良好，於10時05分結束，於11時27分完成疏運，費時82分鐘，高雄市政府感謝民眾配合交通疏運並使用公共運輸。
據高雄捷運公司統計，11日搭乘捷運從R17世運站出站前往演唱會場的人數預估超過3萬人次，全日28.6萬人次，往返高鐵左營站接駁車載運8340人次，整體公共運輸使用率約57%。
張淑娟提醒，Coldplay酷玩樂團連唱兩天，預期12日人潮與11日相近，場內外人數超過8萬4千人，為因應場域周邊交通管制，「多搭車、多走路、不開車」是最聰明的選擇，捷運紅線及橘線高雄捷運公司已提高疏運量能，世運與高鐵站/台鐵新左營站間，樂迷可利用免費接駁專車往返，此外，高鐵左營站與主場館兩地步行時間約25分鐘，不用排隊等捷運或接駁車，與三五好友一起沿著左楠路東側步行也是相當好的體驗，歡迎樂迷多加利用。