忘切輸入法AI幫翻譯！師大附中生奪旺宏科學獎金牌、獲40萬獎學金

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王冠侖表示，看到有人開發將文言文翻譯成白話文的工具，因此也想研發類似方法，便發揮創意，先將學生常發表的網路平台上十幾萬筆中文字句，先以程式將中文轉換成注音符號，再轉成英數字元，藉此取得相互配對的中文字句與英數字元，打造基礎資料庫，再運用神經網絡如GRU、LSTM、維特比演算法等不同模型進行AI機器學習訓練，最後發現以「維特比演算法」與HMM模型可使亂碼翻譯的準確率接近95%。
王冠侖說，自己和親友打字聊天時，經常忘記切換輸入法，而打出一連串亂碼，看到周遭人也有這樣的困擾，便開始自學鑽研，花了約半年時間，研發出一套可翻譯未切換注音輸入法產生字元的演算法，如能把「rup wu0 wu0 fu4cl3」，自動切換成注音輸入的「今天天氣好」。
就讀花蓮中學的陳恩泓同樣以AI做出「輔助聽障人士之影片情境化字幕實現探討」作品，他透過將影片加入泡泡字幕協助聽障者觀其「影」，就能辨其「聲」，利用「人臉」、「語音」、「語者」3個辨識系統程式判斷影片中的說話者，並將正確字幕標示在說話者身旁，關懷弱勢的作品獲得銀牌獎肯定。
旺宏教育基金會指出，今年的競賽中，參賽作品對於跨領域知識的運用比例更高，也有更多學生透過自學程式或靈活運用更多研究工具面對想解決的難題。
例如化學組的「自製光度計進行肥料含磷濃度探討」、生物組的「探討生理時鐘對腸道菌和小鼠行為模式的影響」等作品皆透過資訊程式進行更進階的實驗或探討；資訊組的「實現強化學習於多人吹牛骰子遊戲之探討」則是透過數學的手法分析強化學習演算法中的Q-table，用以研究多人賽局。
「雙殼綱潛沙行為之物理機制探討」則以物理機制觀測及研究生物的潛沙行為；「探討社會經驗對於雄性果蠅攻擊力之影響」透過生物觀察及實驗探索社交活動；「萬丹火山泥取代氧化鐵在釉藥上的研究與應用」運用化學觀點巧妙將在地資源體現於藝術領域中。
旺宏電子暨旺宏教育基金會董事長吳敏求表示，在AI浪潮的襲擊下，再次彰顯創新的重要性，他分享過去創業時，率先將電腦全面導入半導體生產製造中，讓旺宏成為全球首座生產線全線電腦化的半導體晶圓廠，透過導入自主研發的「工程資料分析系統」，協助旺宏成為目前全球首家將產品不良率衡量指標從PPM躍升至PPB以上等級的記憶體公司，創造能夠撼動世界的力量。
中研院院長廖俊智鼓勵獲獎學生，科學是改變人類近代文明的重要元素，而科學教育則是國家經濟發展與社會進步的關鍵動力，這次的獲獎作品，題目在地生活化且展現出高中生豐富的想像力，期勉學生持續保有好奇心及對科學研究的熱枕，持之以恆就能邁向成功。