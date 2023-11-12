Coldplay酷玩樂團粉絲快看！高雄首場演唱會手環回收率出爐
Coldplay（酷玩樂團）今（12）日在高雄體育場（高雄世運主場館）舉行第二場「星際漫遊Music Of The Spheres》世界巡迴演唱會，由於Coldplay關注環保，所以現場沒有螢光棒，改以手環代替，並且在演唱會結束後會回收手環，因此各國粉絲都在比拚手環回收率，而昨天高雄場的手環回收率出爐為93%，只能位居第4，比第三名阿根廷的布宜諾斯艾利斯少1%。
記者吳雨婕／綜合報導
環境保護是Coldplay關注的重點，為了盡可能減少對環境的影響，所以Coldplay的周邊商品中，沒有出現螢光棒，改以手環替代，手環還在結束後回收，所以在開唱前，台灣的粉絲們紛紛呼籲把手環回收，目前回收率冠軍為東京場的97％；第二名是丹麥的哥本哈根場為96％；第三名阿根廷的布宜諾斯艾利斯94％，昨天高雄場的手環回收率出爐為93％。
似乎是手環回收率沒有達到理想，因此今天有許多粉絲紛紛在社群媒體上呼籲把手環回收，也特別提醒，手環只在演唱會才有作用，就算帶走也不會發光，同時也提到，昨天設置的手環回收箱在地上，確實不太明顯。此外，主辦單位在第二日的演唱會開始前，興奮宣布好消息，那就是現場、與線上都還有演唱會限量票券釋出，還想買票進場的粉絲一定要把握機會。