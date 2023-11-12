河北水患習近平未勘災　時隔3月才考察災後重建

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河北陸續啟用7處蓄滯洪區吸納洪水，緊急遷移大批居民，也引發是否為了「保雄安」、「當好北京護城河」而導致當地災情嚴重的質疑。
新華社今天報導，習近平10日來到北京、河北受災較重的門頭溝區、保定涿州市，看望慰問受災群眾，檢查指導災後恢復重建工作，他還說，一路走看下來，「我心裡感到踏實，也是欣慰的，恢復重建工作都在按照計畫進行」。
他還提到，災後農業生產恢復關係國家糧食安全，要組織安排好今冬明春的農業生產。
習近平並未在第一時間前往災區，是其「慣例」。2020年7月20日，河南鄭州發生嚴重水災，但7月21日，習近平到西藏拉薩視察。同年8月18日，習近平到安徽考察時，了解當地防汛工作情況，當時安徽洪水已退去一個月。
今年8月初河北受重災後，颱風杜蘇芮環流又挾帶暴雨重創東北。習近平同樣是在1個月後的9月7日，才來到遭受洪澇災害的哈爾濱考察，並走進農田察看水稻受災情況。
相比之下，前中共總書記江澤民1998年親自到長江抗洪搶險第一線，在大堤上慰問救援人員和受災群眾。前總書記胡錦濤在2007年淮河水災、2008年南方雪災和汶川地震，以及2010年的青海玉樹震災期間親赴當地。前國務院總理朱鎔基和溫家寶也曾親赴災情最前線慰問。
一些中國民眾在今年河北水災時於社群平台X上宣洩對他的不滿：「本屆政府，遍地是災，卻連表演賑災都不需要了」、「沒有對比就沒有傷害，真是一屆不如一屆。」（編輯：張淑伶/曹宇帆）1121112