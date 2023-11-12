2023平安鹽祭順利落幕 跋桮挑戰賽由潘慶嶸抱走特別獎168888元
2023鯤鯓王平安鹽祭在「謝鹽」儀式後順利落幕，南鯤鯓代天府準備總獎金50萬元的跋桮挑戰賽，得獎者順利產生，今年跋桮比賽20週年特別獎168888元，有2位參賽者同得10個聖桮數，在南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰公開抽籤下，由潘慶嶸抱走特別獎。
記者張振興/台南報導
雲嘉南管理處長許宗民表示，平安鹽祭有請鹽、祭鹽、謝鹽三部曲科儀，平安鹽祭的鹽來取自北門井仔腳瓦盤鹽田，法師在鹽田前的法壇稟告眾神明並祈福，今年由護鹽自行車隊護送至由南鯤鯓代天府，隨後由法師團主持祈福祭鹽科儀。平安鹽祭活動最後一道重要儀式是將鹽送回北門井仔腳進行「謝鹽」科儀，儀式中將鹽撒回鹽田之中回歸天地返本還鹽，象徵答謝天地賜予珍貴的鹽，藉此儀式有鹽源生生不息的意義，也代表活動圓滿成功。
南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰表示，今年參加跋桮就送今年南鯤鯓代天府限量版池府千歲鹽福袋一個，參加民眾相當踴躍，跋桮活動於今(12)日下午4時結束，跋得最多聖杯發給獎金168888元，今年同時有2位參賽者博得10個聖杯，由董事長陳浚鎰公開抽籤決定，來自台南市安南區的民眾潘慶嶸獲得特別獎，獲獎民眾感謝池府千歲保祐今年福氣滿滿。