味全龍等了24年的冠軍美夢成真　魏應充圓了龍迷心願還有更大計劃

徐若熙表現不輸山本由伸！未來挑戰旅外「那會是我永遠的夢想」

▲味全龍勇奪中職34年總冠軍，總冠軍戰最有價值球員徐若熙在接受訪問時也躲不過隊友的香檳攻擊。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.12）
▲味全龍勇奪中職34年總冠軍，總冠軍戰最有價值球員徐若熙在接受訪問時也躲不過隊友的香檳攻擊。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.12）

記者吳政紘/綜合報導

中職34年總冠軍賽台灣大賽第七場，味全龍以6:3擊敗樂天桃猿封王，這讓不少球迷十分感動，味全龍終於暌違24年再度奪冠，而台灣大賽MVP則是頒給了徐若熙，他回想這兩年的的復健與過程，自己也十分辛酸，也會有擔心、缺乏自信的時候，但是他在季末強勢復出，並在第六戰主投7局無失分的好表現，最終幫助味全龍奪冠，他也許下心願，未來若有機會旅外，「那是我永遠的夢想。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐若熙在台灣大賽狂飆157公里火球，投手教練郭勝安說：「他應該不會輸山本由伸。」提到徐若熙，他認為味全龍有計劃、持續觀察、檢測球員數據，並且想辦法融入在訓練中，打造出龍隊文化。

徐若熙的直球品質很好，加上轉速快，變化球又犀利，連球評黃忠義都說：「我打球以來沒看過」，也顯示出他的才能。

對於自己幫助球隊奪冠，徐若熙很感謝防護員幫忙，加上隊友、教練的鼓勵，讓他可以重返球場，對於未來能否旅外，他先說：「先把眼前的事情做好。」

但因為徐若熙的表現，的確已經有不少球探在關注，他說：「若真的可以的話，會是我永遠的夢想。」

在台灣大賽這樣高張力的比賽中，徐若熙7局狂飆7次三振，只用78球，不但再度重現王牌身手，連老龍將羅世幸都說：「他給人的安定感很夠。」期待他未來表現。

台灣大賽／上半季還在復健、8月底才投球　徐若熙滿血復活奪FMVP

台灣大賽／徐若熙鬼神表現拿系列賽MVP！伍鐸奪味全龍最優秀球員

台灣大賽／味全龍徐若熙「鬼神」表現！東哥黃忠義：打球來沒看過

影／徐若熙不要哭！走過開刀低潮成味全龍最強ACE　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞