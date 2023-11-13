徐若熙表現不輸山本由伸！未來挑戰旅外「那會是我永遠的夢想」
中職34年總冠軍賽台灣大賽第七場，味全龍以6:3擊敗樂天桃猿封王，這讓不少球迷十分感動，味全龍終於暌違24年再度奪冠，而台灣大賽MVP則是頒給了徐若熙，他回想這兩年的的復健與過程，自己也十分辛酸，也會有擔心、缺乏自信的時候，但是他在季末強勢復出，並在第六戰主投7局無失分的好表現，最終幫助味全龍奪冠，他也許下心願，未來若有機會旅外，「那是我永遠的夢想。」
記者吳政紘/綜合報導
徐若熙在台灣大賽狂飆157公里火球，投手教練郭勝安說：「他應該不會輸山本由伸。」提到徐若熙，他認為味全龍有計劃、持續觀察、檢測球員數據，並且想辦法融入在訓練中，打造出龍隊文化。
徐若熙的直球品質很好，加上轉速快，變化球又犀利，連球評黃忠義都說：「我打球以來沒看過」，也顯示出他的才能。
對於自己幫助球隊奪冠，徐若熙很感謝防護員幫忙，加上隊友、教練的鼓勵，讓他可以重返球場，對於未來能否旅外，他先說：「先把眼前的事情做好。」
但因為徐若熙的表現，的確已經有不少球探在關注，他說：「若真的可以的話，會是我永遠的夢想。」
在台灣大賽這樣高張力的比賽中，徐若熙7局狂飆7次三振，只用78球，不但再度重現王牌身手，連老龍將羅世幸都說：「他給人的安定感很夠。」期待他未來表現。