Coldplay酷玩樂團唱到一半喊卡！主唱要求粉絲收手機 暖心原因曝
Coldplay（酷玩樂團）今（12）日在高雄體育場（高雄世運主場館）舉行第二場「星際漫遊Music Of The Spheres》世界巡迴演唱會，主唱Chris Martin在演唱歌曲〈A Sky Full of Stars〉時，突然喊卡，要求粉絲收起手機。
記者吳雨婕／綜合報導
由於主辦單位並沒有特別規定觀眾在開唱期間收起手機，因此演唱到歌曲〈A Sky Full of Stars〉時，Chris突然喊卡並對全場5萬名歌迷表示：「我想請你們把手機放到口袋裡，舉起手，我們一起跳這一首，好嗎？」他認為今晚與歌迷是限定的一家人，所以希望大家能一起享受難得的時光。
而有粉絲透露，Coldplay收起手機的要求，不是只有高雄場限定，其實在前一場的東京場，歌迷也有被這樣要求。
此外，環境保護是Coldplay關注的重點，為了盡可能減少對環境的影響，所以Coldplay的周邊商品中，沒有出現螢光棒，改以手環替代，手環還在結束後回收，所以在開唱前，台灣的粉絲們紛紛呼籲把手環回收，目前回收率冠軍為東京場的97％；第二名是丹麥的哥本哈根場為96％；第三名阿根廷的布宜諾斯艾利斯94％，昨天高雄場的手環回收率出爐為93％。