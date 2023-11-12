超越BLACKPINK！Coldplay演唱會場內外擠84000人　82分鐘完成疏運

Coldplay酷玩樂團唱到一半喊卡！主唱要求粉絲收手機　暖心原因曝

▲Coldplay酷玩樂團唱到一半，主唱突然喊卡，希望歌迷收起手機一起唱跳。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲Coldplay酷玩樂團唱到一半，主唱突然喊卡，希望歌迷收起手機一起唱跳。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者吳雨婕／綜合報導

Coldplay（酷玩樂團）今（12）日在高雄體育場（高雄世運主場館）舉行第二場「星際漫遊Music Of The Spheres》世界巡迴演唱會，主唱Chris Martin在演唱歌曲〈A Sky Full of Stars〉時，突然喊卡，要求粉絲收起手機。

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由於主辦單位並沒有特別規定觀眾在開唱期間收起手機，因此演唱到歌曲〈A Sky Full of Stars〉時，Chris突然喊卡並對全場5萬名歌迷表示：「我想請你們把手機放到口袋裡，舉起手，我們一起跳這一首，好嗎？」他認為今晚與歌迷是限定的一家人，所以希望大家能一起享受難得的時光。

而有粉絲透露，Coldplay收起手機的要求，不是只有高雄場限定，其實在前一場的東京場，歌迷也有被這樣要求。

▲Coldplay是英國殿堂級搖滾樂團。（圖／翻攝自Coldplay臉書）
▲Coldplay注重環保，各國粉絲都在拚手環回收率。（圖／翻攝自Coldplay臉書）
此外，環境保護是Coldplay關注的重點，為了盡可能減少對環境的影響，所以Coldplay的周邊商品中，沒有出現螢光棒，改以手環替代，手環還在結束後回收，所以在開唱前，台灣的粉絲們紛紛呼籲把手環回收，目前回收率冠軍為東京場的97％；第二名是丹麥的哥本哈根場為96％；第三名阿根廷的布宜諾斯艾利斯94％，昨天高雄場的手環回收率出爐為93％。

▲Coldplay在高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲Coldplay在高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

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