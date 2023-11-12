台灣大賽／G7味全6:3贏樂天奪冠！3洋投接力封鎖　睽違24年再登基

伍鐸9年中職生涯首冠！歷經兄弟、富邦　「這是一場很長的旅程」

▲伍鐸登板接力鋼龍投球，完美壓制樂天桃猿打線。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲伍鐸登板接力鋼龍投球，完美壓制樂天桃猿打線。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者吳政紘/台北報導

味全龍隊伍鐸來台灣中職打拚多年，今年終於如願以償拿下台灣大賽冠軍，他表示：「3年前我沒想過會奪冠，但有這樣的好結果，應該就是老將、年輕球員一起努力，當然休息室的氛圍很好，也是重點，若是未來有機會，我希望再回來。」伍鐸透露，「這是我這9年最感動的時刻，這令人情緒激動，也是一場很長的旅程。」

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伍鐸是在2015年季中加入中職中信兄弟，最後他出賽11場，拿下5勝1敗的成績，之後長期待在兄弟，2017年他還有繳出單季13勝的好成績，2018年轉戰富邦悍將，第一年就繳出14勝佳績，不過之後兩季都只有2勝12敗、2勝9敗的戰績。

2021年起，他加入龍隊，角色多元，長中繼、先發、後援都可以勝任，又回到單季12勝的好成績，並且這幾年都在龍隊擔任牛棚重要位置。

伍鐸表示：「這是我這9年最感動的時刻，我很榮幸可以被帶到台灣大賽，所有比賽可以貢獻，我都要可以準備好讓教練使用，這是很令人情緒激動的時刻，也是一場很長的旅程。」

伍鐸要感謝隊友、總教練葉君璋在背後支持，尤其隊友守備很好，郭天信、劉基鴻都展現出天分，還有徐若熙也有不可思議的潛力，他認為整體休息室氣氛也很棒。

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